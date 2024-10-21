Даже интернет не нужен! 8 крутых геосервисов из магазина Huawei AppGallery

Владельцам устройств Huawei доступно множество геосервисов со своими картами и фишками – от веломаршрутов до пробок и оценок объектов. Приложения в два клика ставятся из магазина Huawei AppGallery – да так, что даже с Google Картами не возникает вопросов. Привлекает внимание и большое разнообразие вариантов. Выделили для вас 8 геосервисов и изучили их возможности вместе с легким планшетом Huawei MatePad 11,5”S, который удобно брать с собой.

Petal Maps

Картографический сервис от Huawei. Установив его на смартфон или, как в нашем случае, на планшет, можно спокойно перемещаться по любому городу. Разработчики оснастили Petal Maps целым набором «умных» функций. В их числе: интеллектуальное построение и определение оптимального и безопасного маршрута, демонстрация уровня загруженности дорог, масштабирование перекрёстков, а также персональная настройка карт.

В Petal Maps представлена и такая полезная функция, как голосовая навигация. Она будет полезной для водителей – нет необходимости постоянно отвлекаться от дороги. Да и будучи пешеходом не всегда удобно на ходу сверяться с проложенным маршрутом.

Приложение имеет много фильтров, которые можно использовать для поиска заправок, станций технического обслуживания, ресторанов и т. д. Кроме того, Petal Maps имеет темный режим. Он регулирует цветовую схему карты, чтобы ее было удобно просматривать ночью.

Обзавестись Petal Maps довольно просто. В смартфонах и планшетах Huawei оно уже предустановлено по умолчанию. Пользователи других брендов могут найти его в фирменном магазине Huawei AppGallery, который можно поставить на устройства под управлением Android. И там достаточно ввести его название в поисковой строке, выбрать нужный результат поиска и нажать кнопку «Установить». Абсолютное большинство приложений из Huawei AppGallery именно так и устанавливается – буквально в два клика. Исключение – мобильный софт от Google. Его установка имеет свои особенности, о которых расскажем на примере Google Карт.

Google Карты

Одно из популярных приложений, связанных с картами. Располагает широким функционалом: просмотра улиц, составления пошаговых маршрутов. Доступны 3D и офлайн-карты, схемы зданий и многое другое. При необходимости пользователь может поделиться своим местоположением. Google Карты удобны и в процессе подготовки к путешествию.

Например, при выборе отеля или составлении списков мест, которые хочется посетить. При этом предоставляется много полезной информации о ценах на гостиничные номера, времени работы музеев, ресторанов и т. д. Плюс фото, отзывы и оценки туристов. Для тех, кто путешествует на машине Google Карты составят несколько маршрутов на выбор с учётом дорожной обстановки.

Скачивать приложения Google на устройства Huawei можно было и раньше. Но новая утилита microG (микроДжи) сделала этот процесс простым и удобным. Планшет Huawei MatePad 11.5”S работает на базе HarmonyOS 4.2, и все необходимые компоненты утилиты на него загружаются автоматически одновременно с первым совместимым приложением. В нашем случае это были Google Карты. Заодно установили на планшет с его помощью YouTube, Facebook и Instagram.

Яндекс Карты

С помощью этого приложения можно проложить разные варианты маршрутов: для поездки на машине, на общественном транспорте или пешком. Яндекс Карты позволяют в режиме реального времени изучить ситуацию на дороге на предмет пробок или аварий. В крупных городах можно узнавать, как быстро подъедет нужный номер автобуса или троллейбуса к остановке.

Кроме того, в Яндекс Картах представлена краткая информация о достопримечательностях, можно посмотреть фотографии улиц. Карты доступны при наличии подключения к сети. Для просмотра офлайн, их нужно предварительно скачать.

Organic Maps

Приложение предлагает офлайн-карты и навигацию для пешеходов, водителей и велосипедистов. Organic Maps – подходящий вариант для путешествий в места с не идеальным мобильным интернетом. Абсолютное большинство функций работают без подключения к сети. Плюс ко всему как навигатор приложение работает с соблюдением конфиденциальности. Оно не отслеживает местоположения пользователя, не собирает и никуда не передаёт данные о его перемещениях. Назойливой рекламы тоже нет.

Mapy.cz

Чешский картографический сервис Mapy.cz можно использовать на территории всей Европы. Из полезностей присутствует голосовая навигация, которую ради экономии батареи можно и отключить. В этом случае программа будет отправлять уведомления. В Mapy.cz представлена информация не только о популярных, но и о малоизвестных местах, которые, тем не менее, могут быть интересны путешественникам. Приложение, наверняка придётся по душе велосипедистам, поскольку умеет прокладывать маршруты по велотрассам, лесным дорогам и тропинкам, где удобно проехать на велосипеде. А вот для водителей функционал вполне стандартный.

Если будете использовать Mapy.cz за пределами Чехии, то лучше заранее скачать карту страны, по которой планируется путешествие. Офлайн-версии приложения пока нет, но для следования по уже проложенному маршруту интернет и не нужен. Но он понадобится, если план вашего путешествия поменяется.

Guru Maps

Приложение, которое помогает создавать маршруты и ориентироваться на местности благодаря подробным картам из разных источников. Пользователи хвалят его за удобное управление, а также за поисковик, в котором можно найти банкоматы, кафе, отели и адреса многих других объектов туристической инфраструктуры. Guru Maps можно использовать как в режиме офлайн, так и онлайн. Приложение предоставляет разные стили карт и возможность выбора онлайн-источников, чтобы настроить отображение карты под свои нужды.

Яндекс Навигатор – GPS, Пробки

Это приложение предназначено для использования только в автомобиле, соответственно навигацию он осуществляет только по дорогам. Яндекс.Навигатор прокладывает маршруты с учётом пробок, аварий и ремонта дорог. Предлагает до трёх вариантов проезда, для каждого просчитывает время в пути. Предупреждает о платных участках дорог, помогает соблюдать скоростной режим, предупреждая о превышении скорости сигналом.

Для управления Яндекс Навигатором можно использовать Алису. Голосовой помощник не только построит маршрут, но и очень выручит, если нужно скоротать время в пробке. Например, с ним можно поиграть в города или слова.

OsmAnd Карты

OsmAnd Карты выделяются тем, что имеют свою картографическую базу, которая не связана с Google, например, к которой предъявляют немало претензий из-за слежки за пользователями. Сервис регулярно обновляется. Кроме того, здесь можно отмечать понравившиеся музеи, рестораны, кафе и отели. Поисковик тоже в наличии.