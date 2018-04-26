SVEN выступил партнером подарков на конференции IT Entrance 2018

Известная компания-производитель акустических систем и компьютерной периферии SVEN выступила официальным партнером подарков на конференции IT Entrance 2018, которая прошла 21 апреля в бизнес-инкубаторе ПВТ.

Среди участников разыгрывались наушники, компьютерные мыши и акустическая система. Получить приз можно было за лучший вопрос спикеру конференции. Еще один розыгрыш проходил в официальном аккаунте KV.by в Instagram.

Компания положила в основу своей деятельности принцип достижения оптимального соотношения цены и качества. Качество продукции SVEN определяется западными технологиями и соответствует самым высоким европейским стандартам.

Компания SVEN даёт своим клиентам всё самое лучшее, день за днём делая профессиональные технологии доступными для всех.

Прочитайте обзор комплекта игровой клавиатуры и мыши Sven GS-9400, акустической системы SVEN HT-210 и портативной акустической системы SVEN PS-200BL на сайте KV.by.