Обзор комплекта игровой клавиатуры и мыши Sven GS-9400

На тесте KV.by комплект «клавиатура+мышь» с красивым названием Gaming Keyboard+Mouse Combo Set. По-русски, правда, звучит не так колоритно – комбинированный набор.

Технические характеристики, комплект поставки

Параметр Значение Количество клавиш клавиатуры 104 Дополнительные клавишы 12 Количество кнопок мыши 5+1 Раскладка клавиатуры Рус/Укр/Eng Разрешающая способность мыши 600/1000/1400/1600 dpi Размеры клавиатуры 480х180х30 Размеры мыши 72х130х40 Масса (клавиатура+мышь) 850 г Дополнительно изменяемая подсветка трех видов; soft-touch покрытие клавиатуры и мыши; переключение режимов dpi; Fn функции клавиатуры (12 шт) Операционная система Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Технические характеристики взяты из информации, указанной на коробке, в которой поставляется набор. Оформление ее, кстати, может и не яркое, но подарочное, рассчитанное на соответствующий эффект. Внутри мышь, клавиатура, комплект сменных клавиш к последней, гарантийный талон и руководство пользователя.

Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность

С мышью из комплекта читатели KV уже знакомы, Sven GX-950 Gaming – полный аналог. Так что все внимание в обзоре уделим клавиатуре.

Внешний вид не то, что говорит, а почти вопит о том, что клавиатура геймерская. Везде выступы, углубления, срезы, фаски, борозды. Из-за этого корпус имеет увеличенную площадь поверхности и напоминает один сплошной радиатор охлаждения чего-то с кнопками. Тем не менее, внешний вид клавиатуры приятен – броский, агрессивный, милитаристский.

Корпус выполнен из пластика, жесткого, шершавого на ощупь. Отмеченные выше борозды, напротив, имеют гладкую фактуру. Присутствуют на корпусе и еще два вида поверхностей – иммитация металлической сетки (сверху) и пчелиных сот (снизу). Такими приемами производитель подчеркивает, надо полагать, брутальность устройства.

Устанавливается клавиатура на пластиковые и резиновые ножки. Как и положено, имеются дополнительные откидные подставки длиной около 20 мм, приподнимающие клавиатуру. В целом, на столе клавиатура стоит (или лежит) устойчиво и не скользит при взаимодействии.

Расположение клавиш классическое, полноценное, с достаточными расстояниями между кнопками и, главное, между блоками кнопок. Ряд F1-F12 смещен вверх и разделен на четверки, справа от него расположены Print Screen, Scroll Lock и Pause, блок из шести кнопок Insert, Home, Page Up, Delete, End, Page Down также отделен, благодаря чему для стрелок (клавиш управления курсором) на клавиатуре остался просто простор места.

Еще из особеннойстей кнопок, для кого они важны:

- Enter «буквой Г», но перевернутый;

- клавиши Ctrl одинаковые справа и слева;

- левый Shift меньше правого;

- Backspace полноценный.

Производителю пришлось пожертвовать кнопками Win (справа) и Menu, чтобы разместить соответсвенно кнопки Fn и…назовем ее Опции. Благодаря этому, во-первых, появились функции быстрого доступа:

- Fn+F1 – уменьшить громкость;

- Fn+F2 – увеличить громкость;

- Fn+F3 – отключить/включить звук;

- Fn+F4 – перейти к предыдущему треку;

- Fn+F5 – воспроизведение/пауза;

- Fn+F6 – перейти к следующему треку;

- Fn+F7 – запустить медиапроигрывателя;

- Fn+F8 – открыть домашнюю страницу в браузере;

- Fn+F9 – «назад» в Проводнике либо в браузере;

- Fn+F10 – «вперед» в Проводнике либо в браузере;

- Fn+F11 – открыть Мой компьютер;

- Fn+F12 – запустить почтовую программу.

Во-вторых, и это главная фишка устройства, можно активировать подстветку клавиатуры, о чем стоит сказать отдельно.

Нужно отметить, что английская и русская раскладки выполнены одним цветом/способом – «прозрачно-белым». Кроме того, вся клавиатура (кнопки и корпус) хаотичным образом испещерена «молниями» того же цвета. При отсутствии подсветки все смотрится довольно блекло, но при ее активации (кнопка Опции) клавиатура «оживает».

Имеется три цвета подсветки – красный, синий, фиолетовый. Смена цветов также происходит посредством нажатия Опции, а при сочетании Fn+Опции клавитура переходит в режим «дыхания» сразу всеми цветами. Яркость подсветки регулируется Fn+стрелка вверх/ Fn+стрелка вниз (доступно три шага).

Несколько слов об ощущениях работы с клавиатурой. Тактильно все очень приятно: кнопки имеют полноценные размеры, покрытие soft-touch, а также приглушенный, но четкий ход. А вот визуально есть существенный минус, связанный с раскладкой. Без подстветки одинаковые английская и русская раскладки четко воспринимаются только при взгляде на клавиатуру сверху, в упор, тогда как со стороны различимость пропадает.

Подсветка немного помогает, но тоже есть свои нюансы – теперь глазу мешают «молнии» на кнопках. В общем, пользователям, не освоившим слепой ввод, при работе с клавиатурой придется приноравливаться.

Кстати, сменные клавиши (как легко догадаться, это стрелки влево/вправо, вверх/вниз, буквы W, S, A, D) идут уже без покрытия soft-touch, зато имеют другой цвет (оранжевый) и фактуру.

Заключение

Хоть набор Sven GS-9400 интересен в первую очередь внешним видом, есть у клавиатуры и мыши и другие достоинства. Так, мышь может похвастаться сенсором со сменой разрешающей способности и утяжеленным корпусом, а клавиатура – разнообразием функций быстрого доступа и приятным покрытием.

Цена набора составляет 41 руб.