Обзор компьютерной мыши Sven GX-950 Gaming

На тесте KV.by компьютерная мышь компании Sven, модель называется GX-950 Gaming.

Само название, а еще внешний вид, «с головой выдают» игровой манипулятор, а вот соответствует ли овчинка выделке покажет обзор.

Технические характеристики, комплект поставки

Параметр Значение Размеры (ДхШхВ) 130х72х40 мм Масса 130 г Подключение проводное, USB Длина кабеля 1,5 м Сенсор оптический Разрешающая способность 600/1000/1400/1600 dpi Количество кнопок 5 шт. Колесо прокрутки 1 шт. Дополнительно переключение режимов dpi; изменяемая подсветка; боковые кнопки навигации; soft-touch покрытие Операционная система Windows XP, Vista, 7, 8, 10

Поставляется мышь в картонной коробке размерами 210х160х51 мм. Оформление подарочное, в красно-синих тонах.

Внешний вид, конструкция, эргономичность, функциональность

Сложившийся стереотип: игровые мыши «должны» иметь броский внешний вид – яркое оформление и, желательно, ломанные, агрессивные контуры. Рассматриваемый экземпляр не отходит от «классических» канонов – есть и четырехцветная подсветка и плавные линии, переходящие в хищные изгибы.

Характерная деталь модели – глубокая прорезь в корпусе у колеса прокрутки, ну или сильно выступающие вперед левая и правая кнопки – кому что нравится. Из-за этого устройство чем-то напоминает гигантского ската манту – такого же морского дьявола, который будет бороздить с вами океаны игр (пафос).

На самом деле смотрится интересно. Продолжая аналогию, можно утверждать, что «головные плавники» его плавно переходят в спину, всю испещренную многочисленными шрамами, которые, вместе с прорезями жабр по бокам (6 косых полос с каждой стороны корпуса), испуская свет, демонстрируют настроение.

Корпус мыши выполнен из пластика.

В основном, это полупрозрачный матовый ABS пластик с нанесенным на него местами черным Soft-touch покрытием (опорная часть, все кнопки, контактная поверхность колеса прокрутки). Нижняя рабочая поверхность мыши выполнена из матового пластика черного цвета, по бокам корпуса имеются Soft-touch вставки под большой и безымянный пальцы.

Габариты мыши полноразмерные, а масса слегка увеличена, что должно положительно сказаться на удобстве хвата и управления. Разбор показал, что дополнительная масса набрана двумя металлическими грузиками – пытливым пользователям в качестве эксперимента ничего не мешает убавить груз или добавить дополнительный.

Дискриминации нет (почти) – мышь одинаково «заточена» для правшей и левшей, то есть имеет симметричный относительно продольной оси корпус. Хват устройства больше предполагается ладонный (не зря же такие выступы), но когтевой и даже пальцевый тоже имеют право на существование.

К компьютеру устройство подключается по USB. Длина шнура, как и заявлено, составляет 150 см, изоляция его слегка армирована, есть пластиковая защита от перетирания с обоих концов. К штекеру претензий нет: не короткий, не длинный, из прорезиненного пластика.

Специальных драйверов для работы мыши не требуется, по включению она сразу готова к работе. По умолчанию подсветка включена и каждому значению dpi соответствует свой цвет – от фиолетового при 600 dpi до красного при 1600 dpi. При этом светодиоды внутри не горят постоянно, а симулируют «дыхание».

Левая, правая и средняя кнопки мыши имеют ход порядка 1 мм. Колесо прокрутки вращается тихо и, что приятно, сбалансировано. Кроме стандартных кнопок на корпусе присутствуют еще три:

- кнопка изменения разрешающей способности – расположена на вершине корпуса, ход валкий, около 1 мм;

- кнопки навигации Вперед/Назад – находятся слева, ориентированы на большой палец правой руки, ход длинный, порядка 2-3 мм.

Кнопки навигации вполне удачно расположены: при ладонном хвате под большим пальцем оказывается Вперед, при когтевом – Назад. Для смены режима dpi приходится, конечно, отрывать руку, но делается это не часто. Одновременное нажатие данной кнопки с любой из кнопок навигации активирует/деактивирует подсветку.

Заключение

Sven GX-950 Gaming больше привлекает внешним видом, чем функциональностью. Но, тем не менее, основными задатками игрового манипулятора обладает: точным сенсором со сменой режимов, цепкой поверхностью опорной части, утяжеленным корпусом. Бонусом идет яркая сменяемая подсветка. Цена – 21 руб.