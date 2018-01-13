Social Weekeng 10

Social Weekend: от инициативы до успеха

В середине декабря завершился республиканский конкурс социальных проектов: Social Weekend 10. Он ознаменовал новый этап в развитии общественных возможностей. Дальше— больше, ведь дух социального предпринимательства в последние годы растёт.

С тех пор, как я узнала, что в Беларуси большую поддержку находят не только IT - стартапы, но и социальные проекты, решила, во что бы то ни стало, попасть на финал 10-го Social Weekend. Это мероприятие признано самым известным и перспективным конкурсом социальных проектов нашей страны. За все 5 лет его существования финансирование составило более 150.000$, около 2000 интересных, уникальных и полезных обществу идей получили дальнейшее развитие, а без внимания не осталась ни одна.

« Без сомнения, Social Weekend приносит обществу абсолютную пользу » ,— говорит Александр Скрабовский, организатор этого мероприятия, — « причем поучаствовать в нем может каждый, у кого есть идеи, способные улучшить жизнь общества. Многие люди считают, что у них не получится, и обходят такие конкурсы стороной. На самом же деле ни возраст, ни внешность, ни еще какие-либо подобные факторы не препятствуют участникам, только желание и вложенные усилия определяют, пройдет ли проект в финал. Заявки подают и люди из маленьких городов, деревень, и у всех равные шансы на победу».

Хочется отметить, что в финал 10 - го Social Weekend попали самые различные проекты, призванные решить такие проблемы, как перепроизводство пластиковых изделий и небезопасное общение детей в сети интернет, помощь детям из школ-интернатов, организация досуга для пожилых людей. Большое внимание уделено теме здоровья, это объясняет множество идей по диагностике и лечению заболеваний, используя самые современные и эффективные технологии.

Одним из самых запоминающихся оказался проект JournalKit. by — интерактивный онлайн-журнал без шаблонных новостей, в котором позитивно и красочно описывается жизнь регионов Беларуси и их героев – людей, способствующих развитию местности, повышению уровня образования и качества жизни. Интересной и насыщенной эту афишу делает нестандартный подход к каждой публикации, размещение полезного и актуального материала.

«Мы хотим сделать такой интернет-журнал, который вдохновлял бы молодых людей на поиск себя, реализацию своих проектов и идей, поиск креативных, новых решений давно существующих проблем и стремлению к наивысшему результату» — говорит конкурсантка Анастасия Писченкова.



Нельзя не отметить, что, журнал – площадка, дающая возможность региональным героям рассказать всей стране о проделанной работе, вкладе, сделанном в культуру, образование и развитие технологий в глубинке. У всех них есть своя история успеха, именно этому и посвящена рубрика «Человек», описывающая правила жизни и ориентиры этих людей. Путешественники, художники, фотографы — в регионах так много творческих и интересных личностей, чьи истории служат примером успешной самореализации. JournalKit позволяет вывести молодёжную культуру из андерграунда, позволяет молодым творцам, исследователям и изобретателям заявить о себе.

Технологии будущего рядом

«Интернет безопасность детей Беларуси» — так называется очень актуальный проект, позволяющий избавить детей от интернет-угроз, проинформировать родителей о мерах защиты и сделать пользование интернетом не только безопасным, но и интересным. Разработан информационный и консультационный центр для родителей, создан сайт, где собрана и структурирована полезная информация.

«Сейчас работает блок обратной связи, куда могут обратиться родители и дети с конкретными вопросами, а мы поможем их решить», — отмечает руководитель проекта Ольга Корсун.

Примечательно, что проектом заинтересовались и сами дети, поэтому в будущем планируется создание сайта для детей, тематического журнала под названием «Интересный и безопасный интернет», а сейчас уже разрабатывается курс по интернет-безопастности и культуре.

«Vedex VR Edutainment» — проект, который придётся по душе многим ученикам средней и старшей школы. Приложение позволит проводить интерактивные опыты в виртуальной реальности, вряд ли сможет остаться незамеченным. Сейчас оно находится в разработке.

«Над созданием приложения трудится много энтузиастов, готовых работать даже безвозмездно» — обращает внимание руководитель проекта.

Мне стало интересно, может ли проведение таких опытов вызывать головокружение, ведь долгое ношение очков виртуальной реальности способно вызывать такой эффект.

«Опыты длятся от трёх до пяти минут, поэтому вероятность такого эффекта очень мала, мы работаем над наиболее комфортным и безопасным использованием технологий», — заверяет собеседник.

Узнав о стоимости оборудования, я приятно удивилась, ведь один комплект стоит всего 25—50 рублей, а подписка на опыты — меньше 2 рублей в месяц.

Надеюсь, разработка приложения скоро будет завершена, и мы сможем вместе попробовать виртуальные опыты.

Финал 10 – го Social Weekend не смог оставить меня равнодушной. Все проекты объединяет инициативность, креативность, целеустремленность и решительность их команды. Я обязательно вернусь сюда снова, чтобы вновь побывать в позитивной атмосфере и познакомиться с яркими, выдающимися личностями.