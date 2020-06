Светлана Кулик: Стала IT-шницей на спор и очень рада, что выиграла это пари

QA-инженер Светлана Кулик пришла в SoftTeco почти 3 года назад. Это было ее первое место работы в IT. Хотя мысли об этой сфере были у нее еще со школы. Ведь и школа была не простая: лицейский класс с физико-математическим уклоном. Оттуда в IT прямая дорога. Но что-то пошло не так и путь оказался не такой быстрый, как ожидалось.

Ювелирная работа

- Я очень хотела поступить в БГУИР. Но конкурс в том году просто «зашкаливал». Поэтому я поступила в БНТУ на специальность «Технология и оборудование ювелирного производства». Училась я хорошо, мне очень нравилось. Но потом я больше узнала о перспективах в этой сфере и поняла, что нужно ее менять. Мне бы хотелось стать специалистом по оценке драгоценных камней. Однако для этого нужно было бы пройти очень дорогостоящее обучение в международном ВУЗе. Денег у меня на это не было. Поэтому, как и большинство моих сокурсников, меня ждала работа контролера OTK или технолога, заводской цех, где я бы каждый день оценивала изделия на соответствие требованиям – нет ли царапин, сколов, не сломается ли серьга во время носки, не вылетят ли из нее закрепленные детали, разрабатывала бы схемы изготовления деталей. В универе на практических занятиях я сама обрабатывала камни, работала с металлами, естественно владела всеми этими технологиями. Но меня «не грело» всю жизнь делать чисто механическую работу, хотя, признаться, и очень интересную.

Войти в IT

Света, ты бы каждый день общалась с драгоценными камнями – мечта любой женщины. Но ты отказалась от этой мечты и решила пойти общаться с компьютерами, стать тестировщиком. Почему?

- Еще в универе, чтобы иметь денежку, я начала работать баристой в кондитерской. Вообще, я люблю работать, мне нравится выполнять свои обязанности хорошо, видеть результат. Поэтому работа бариста мне нравилась. Но еще она, как ни странно, вернула меня к моим мечтам об IT. Весь секрет в том, что тогда кондитерская находилась в ПВТ. И я каждый день видела этих «небожителей» - айтишников. Тогда я решила: «Пойду-ка и я в это ваше IT и проверю, что у вас там интересного».

Но, как обычно, все упиралось в деньги?:)

- Да. И тут началось самое забавное. Брат моего парня (теперь уже мужа) работал программистом. Он-то мне и предложил пари: он оплачивает мои курсы, и если я заканчиваю их с отличием и получаю рекомендательное письмо, то я не возвращаю ему деньги. Ну кто бы отказался на моем месте от такой возможности? :) Я пошла на курсы. Естественно, я была лучшей в группе по оценкам, я отлично сдала экзамен, получила рекомендательное письмо, была приглашена на собеседование и… с треском его провалила :) Я была в ужасе, я ничего не понимала, чуть не плакала от шока. Курс я закончила ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ «Основы тестирования» - для работы этого оказалось мало. Поэтому я пошла учиться дальше. Как видите, мой путь в IT начинался довольно тернисто. Я поняла, что не так уж и просто войти в IT. Нужно стать конкурентоспособным игроком – не просто набить себе цену сертификатами, а знать все на практике. Я нашла в интернете бесплатные удаленные курсы, записалась на них и все лето училась, выполняла практические задания. Обучение на этих курсах было “на вылет”, то есть каждую неделю отсеивали слабых по результатам выполненных работ. Мне удалось дойти до конца ;) Но, наученная горьким опытом, я не остановилась на этом и нашла стажировку. Полтора месяца я стажировалась в реальной компании. Наш ментор нам постоянно говорил: «Обновляйте резюме, откликайтесь на вакансии». Вот я откликнулась в октябре на вакансию QA-инженер в SoftTeco и получила свою первую долгожданную работу в IT. Кстати, в этот раз мне давали тестовые задания прямо на встрече и я все решала «с листа». Не зря вложила столько сил именно в практику. К слову, и обстановка на собеседовании была очень дружелюбной и не напряжной.

Света, ты производишь впечатление очень жизнерадостной, активной девушки. А в тестировании важны совсем другие качества: усидчивость, внимательность. Как справляешься? Не скучно?

- На самом деле и в моей первой профессии были важны эти качества. Ведь, чтобы обработать алмаз, тоже нужно быть очень внимательной. Наверное, в разные моменты моей жизни во мне органично сочетаются нужные качества. Когда надо веселиться, я веселюсь. А когда нужно быть внимательной, я делаю все очень аккуратно и вдумчиво. Вообще, я очень люблю мою работу и, допустим, если бы сейчас опять стоял выбор, я бы хотела продолжать быть тестировщиком. Ведь эта работа очень разнообразна. От проекта к проекту меняются команда, сценарии, документация. Я не просто ищу ошибки, я должна многое предусмотреть, предугадать, как оно будет развиваться в будущем, что можно модифицировать. Поэтому тестировщик – это не вспомогательный сотрудник, а полноправный участник процесса разработки.

Ребята, вы такие классные!

- А еще я очень люблю общаться в команде. Есть у меня такие софт скилы - в детстве я занималась актерским мастерством. Каждый раз на новом проекте нужно налаживать коммуникацию в команде, находить пути для эффективного общения. Ребята- программисты частенько бывают интроверты. Но ничего, всегда получается общаться :) Тестировщик делает что – он находит ошибки, которые допустил разработчик. Так вот очень важно донести, что ты не враг, который показывает какие-то оплошности. А что все вместе мы команда и наша задача – выпустить крутой продукт! Чтобы нам так и сказали: «Ребята, вы такие классные!»

- Сейчас я работаю на проекте в новом качестве – я тестировщик-автоматизатор, ну т.е уже чуть-чуть программист :) И вам словами не передать, как же я благодарна ребятам на проекте за помощь, у них ангельское терпение:) Ведь они мне помогают постигнуть глубины в программировании:) Команда подобралась что надо! А вообще наш QA-отдел очень замечательный. Мы сосредоточенно работаем, но и повеселиться умеем :) Не бывает скучно с коллегами.

Мать пятерых драконов

Света, а кроме работы? Что помогает поддерживать жизненный баланс?

- Про баланс – я занималась тяжелой атлетикой около 5 лет. Но это отошло на второй план. Сейчас самое важное для меня, что дает мне жизненную энергию, - это моя семья, мой дом и мои питомцы. Я – мать пятерых «драконов» :) Кот, собака и три крысы. Так что никогда не задавайте мне вопрос: собаки или котики? :)

Ого, а как они все уживаются?

- Это самый популярный вопрос. Они уживаются просто замечательно – крысы держат всех в страхе :). Я такой сердобольный человек, подбираю всех, кто нуждается в помощи и заботе. Крыс подбирала в зоомагазине: они оставались “последними из партии” и их долго никто не хотел покупать. У них была бы незавидная судьба, если бы они не попали ко мне – пошли бы на корм змеям. Собака из приюта, кот – брошенка. Муж уже говорит: «Остановись!»

- Моя семья – это мое счастье. С мужем мы знакомы со школы и он –мой лучший друг. Мы поддерживаем друг друга, вдохновляем, мотивируем. Каждый двигается вперед, развивается в своей профессии. И вместе мы тоже двигаемся вперед. Семья дает мне силы и уверенность.

Блиц:

- Твой любимый цвет?

Розовый, я же девочка

- Твое любимое блюдо?

Паста

- Любишь ли ты мечтать?

Предпочитаю ставить цели и достигать их

- Платье или джинсы?

Люблю платья, но ношу джинсы

- Море или горы?

Горы

- Как видишь себя через 10 лет?

Ненавижу этот вопрос. Ну как можно так далеко планировать? :)

Чек-лист от Светланы «Как найти работу мечты»: