AVRA MINSK DAYS: конференция и хакатон о VR/AR-технологиях в Минске

14—16 апреля в Минске пройдет AVRA MINSK DAYS — Международная конференция и хакатон, посвященные виртуальной и дополненной реальностей.

14 апреля в рамках конференции вы сможете узнать, как развиваются самые прогрессивные интерактивные технологии ближайшего десятилетия — виртуальная и дополненная реальности. Речь пойдет о сферах применения VR/AR-решений, о перспективах и потенциальных рынках. Конференция будет интересна IT-специалистам, дизайнерам, маркетологам, бизнесменам, инвесторам и всем, кто хочет применять новейшие инструменты для развития своего бизнеса.

15—16 апреля состоится AVRA HACKATHON по разработке VR/AR-проектов. На хакатоне участники смогут создать собственный проект под чутким руководством опытных менторов из компаний Wargaming, Haxus, VR Tech, 4iLab, NUMA, BAZAAR и др. После хакатона состоится презентация, на которой готовые прототипы рассмотрят инвесторы из Беларуси, России и Европы.

Участие в конференции платное. Стоимость составляет 40 BYN.

Участие в хакатоне бесплатное, но требует предварительной регистрации.

Подробности на сайте: http://avradays.com

Организатором выступает AVRA (Ассоциация дополненной и виртуальной реальности), при поддержке генерального партнёра СООО «Гейм Стрим», минского центра разработки Wargaming, и community-партнера Space, независимой площадки для IT-мероприятий.