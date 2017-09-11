SECR "Разработка ПО"

Software Engineering Conference Russia – старейшее событие ИТ-индустрии России, которое ежегодно собирает до 700 участников со всего мира. Это опытные специалисты и менеджеры, визионеры и профессионалы: от программистов и представителей академического сообщества до предпринимателей и инвесторов.

Программа SECR 2017 включает весь спектр технологий, методологий и инструментов современного ПО и общие вопросы, связанные с подготовкой кадров, управлением проектов, развитием и продвижением отрасли.

Главная особенность "Разработки ПО" – широкий охват тем. Благодаря комплексному взгляду на отрасль и освещению новых трендов Software Engineering, специалисты углубляются в новые тенденции ИТ и знакомятся со смежными с основной специализацией областями. А независимость события позволяет отсекать рекламные презентации.

Программа идет в 4-5 потоков одновременно, и слушатели свободно выбирают между несколькими темами и спикерами. Кроме конкурсных докладов в нее входят дискуссии, короткие мастер-классы и презентации от иностранных экспертов - лидеров мирового уровня, а также вечеринка для знакомства и обмена контактами.

Уже известны ключевые докладчики этого года:

Ивар Якобсон – основоположник компонентной архитектуры, UML и RUP,

Эрик Райс — автор знаменитой книги «Usable Usability», теоретик и практик в сфере бизнеса и информационной архитектуры,

Андрей Николаевич Терехов – доктор наук, профессор, заведующий кафедрой системного программирования СПбГУ и генеральный директор Ланит-Терком.

Асхат Урзабаев – генеральный директор ScrumTrek, совладелец GameTrek

Анатолий Шкред - кандидат физико-математических наук, математик, создатель проекта «ИНТУИТ.РУ».

Зарегистрироваться на Software Engineering Conference Russia 2017 можно на сайте: www.secr.ru. Для тех, кто принимает решения об участии заранее, действуют скидки и льготные цены.