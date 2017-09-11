Налоговые нюансы работы с Upwork, Google Play и App Store

21 сентября приглашаем предпринимателей и руководителей IT-компаний на бесплатный мастер-класс от Делай Свое Дело.

Вы узнаете о:

необходимых документах при экспортных сделках;

налоговых нюансах работы с Upwork, Google Play и App Store;

налогах, которые надо платить при импорте услуг (заказе рекламы в Яндекс, оплате почты в Google, продвижении публикаций в Facebook);

том, что важно учитывать при получении денег от иностранного заказчика.

Регистрация на мастер-класс

Ждем вас 21 сентября в 18:30 в бизнес-клубе Имагуру (ул. Фабрициуса, 4).