Налоговые нюансы работы с Upwork, Google Play и App Store

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Дата проведения: 

21.09.2017

Место проведения: 

Бесплатно

21 сентября приглашаем предпринимателей и руководителей IT-компаний на бесплатный мастер-класс от Делай Свое Дело.

Вы узнаете о:

  • необходимых документах при экспортных сделках;
  • налоговых нюансах работы с Upwork, Google Play и App Store;
  • налогах, которые надо платить при импорте услуг (заказе рекламы в Яндекс, оплате почты в Google, продвижении публикаций в Facebook);
  • том, что важно учитывать при получении денег от иностранного заказчика.

Регистрация на мастер-класс

Ждем вас 21 сентября в 18:30 в бизнес-клубе Имагуру (ул. Фабрициуса, 4).

 

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