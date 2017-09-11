Налоговые нюансы работы с Upwork, Google Play и App Store

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Дата проведения:
21.09.2017
Место проведения:
Бесплатно
21 сентября приглашаем предпринимателей и руководителей IT-компаний на бесплатный мастер-класс от Делай Свое Дело.
Вы узнаете о:
- необходимых документах при экспортных сделках;
- налоговых нюансах работы с Upwork, Google Play и App Store;
- налогах, которые надо платить при импорте услуг (заказе рекламы в Яндекс, оплате почты в Google, продвижении публикаций в Facebook);
- том, что важно учитывать при получении денег от иностранного заказчика.
Ждем вас 21 сентября в 18:30 в бизнес-клубе Имагуру (ул. Фабрициуса, 4).
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