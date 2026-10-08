Представлена новая версия ИИ-модели Nano Banana 2.1

Модель искусственного интеллекта Google Nano Banana, предназначенная для генерации изображений, обновилась до версии 2.1. Новая версия получила ряд улучшений по сравнению с Nano Banana 2.0, которая дебютировала ещё в феврале и уже тогда позволяла создавать картинки в разрешении до 4K.

Google не стала делать громких анонсов и сообщила о выпуске обновлённого генератора изображений через социальные сети. В компании заверили, что модель превосходит предыдущую версию по всем параметрам. Отмечаются улучшения в визуальном оформлении, редактировании с использованием масок и сохранении согласованности объектов.

На сайте для разработчиков Gemini компания привела более подробную информацию о нововведениях. Повысились качество и реалистичность изображений при выходном разрешении 1K, 2K и 4K (по умолчанию — 1K). Устранены артефакты стыковки при широких и панорамных форматах кадра (1:4, 4:1, 1:8, 8:1) в разрешениях 2K и 4K. Улучшились качество изображения текста и точность компоновки при работе с инфографикой.

Функция объединения нескольких изображений теперь поддерживает до 14 референсных снимков — с сохранением характеристик до 4 персонажей и точностью воспроизведения до 10 объектов. Добавлена привязка к данным из веб-поиска и поиска по изображениям в Google. Стали доступны три уровня рассуждений — минимальный, средний (по умолчанию) и высокий.

В Google отметили, что обновлённый генератор изображений Nano Banana 2.1 выступает как более эффективный аналог Nano Banana Pro. Развёртывание новой модели уже стартовало в сервисах компании — в их число вошли Gemini, ИИ-режим в поиске, Google Flow, Stitch by Google, Google Ads и Gemini Enterprise Platform.