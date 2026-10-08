Anthropic выпустила ИИ-модель Claude Haiku 5.5

Anthropic представила Claude Haiku 5.5 — новую компактную модель семейства Claude 5.5, которую компания называет самой быстрой, дешёвой и производительной версией Haiku на текущий момент. Модель ориентирована на массовые операции: краткие пересказы, классификацию данных, запросы к базам и работу в качестве вспомогательного компонента в более крупных ИИ-системах.

Скорость и сценарии использования

Haiku 5.5 создана для задач, где критична скорость отклика. Anthropic отдельно выделяет её применение в службах поддержки, голосовых агентах и при работе с браузером. Это первая модель серии Haiku с регулируемым уровнем усилий: пользователь может выбирать баланс между меньшими затратами и более высокой производительностью.

Стоимость

Цена модели заметно снизилась по сравнению с предыдущей версией. Для запросов объёмом до 100 тыс. токенов миллион входных токенов стоит $0,10, а миллион выходных — $0,50. Для более длинных запросов цены составляют $0,50 и $2,50 соответственно. В среднем Haiku 5.5 обходится примерно на 75% дешевле Haiku 4.5, а для запросов до 100 тыс. токенов снижение цены достигает 90%.

Производительность

По внутренним тестам Anthropic, Haiku 5.5 заметно превосходит Haiku 4.5 в задачах работы с компьютером, профессиональной деятельности и рассуждении. В тесте OSWorld 2.1 новая модель получила результат 72,4% против 15,7% у Haiku 4.5. В Terminal-Bench 4.0, оценивающем выполнение сложных задач через командную строку, результат Haiku 5.5 составил 39,2%.

Позиционирование в линейке

Anthropic отмечает, что Sonnet 5.5 и Opus 5.5 остаются более подходящими для сложных агентных задач программирования. Haiku 5.5 предназначена для более узких и массовых операций, где особенно важны скорость и стоимость.

Доступность

Claude Haiku 5.5 уже доступна разработчикам через Claude Platform, Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure.