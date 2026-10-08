OpenAI представила обновление Intelligent UI для ChatGPT, благодаря которому искусственный интеллект сможет добавлять в ответы визуальные и интерактивные элементы. Помимо текста, пользователи увидят графики, схемы и кнопки, предназначенные для выполнения конкретных действий. Функция работает на базе GPT-6.

Одним из примеров стала интерактивная схема анатомии слизня. ChatGPT сгенерировал изображение, на котором были показаны особенности строения животного, а с помощью отдельных кнопок можно было выбрать нужную часть тела и получить дополнительную информацию.

В другом тесте система создала калькулятор стоимости аренды жилья в Сан-Франциско. Пользователь мог менять значения доходов и расходов с помощью ползунков, после чего инструмент рассчитывал, какую долю дохода после уплаты налогов займёт аренда различных квартир.

При этом интерактивные элементы будут появляться не во всех ответах. Менеджер продукта OpenAI Ааруш Селван (Aarush Selvan) рассказал, что дизайнеры компании отдельно определяли, в каких случаях диаграммы, графики и кнопки действительно помогают пользователю, а когда они начинают перегружать интерфейс. При необходимости пользователь сможет попросить ChatGPT использовать меньше подобных элементов.