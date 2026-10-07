Mistral представила ИИ-модель Large 4 Le Chonk

Французская лаборатория Mistral AI представила свою самую мощную на сегодня модель — Mistral Large 4. Разработчик позиционирует её как флагманскую систему с архитектурой Mixture-of-Experts (MoE): при общем размере в 1 трлн параметров модель активирует лишь около 49 млрд параметров при обработке каждого запроса.

Mistral Large 4 — мультимодальная модель, способная работать не только с текстом, но и с изображениями, включая сложные документы, графики, технические чертежи и крупноформатные снимки. Она умеет выполнять многошаговые задачи: собирать информацию, использовать внешние инструменты и выдавать готовый результат, что делает её полезной для написания кода, финансового анализа, работы с документами и презентациями, а также научных расчётов. Mistral подчёркивает, что Large 4 ориентирована на профессиональное применение, а не только на чат-боты.

Особое внимание уделено кибербезопасности. В тесте Artificial Analysis Cyber Index, где модель должна найти уязвимость в открытом проекте и написать патч, Large 4 набрала 82% — лучший результат среди всех моделей. На наборе из 40 задач Cybench она показала 93%. При этом модель отказывается выполнять как прямые, так и косвенные опасные инструкции, зачастую справляясь с этим лучше других открытых моделей.

Mistral Large 4 обучалась на 3800 ускорителях Nvidia Grace Blackwell в собственных дата-центрах компании в Европе, что подчёркивает её «суверенный» характер и независимость от американских облачных провайдеров. Модель поддерживает более 160 языков, включая все официальные языки ЕС.

Сейчас доступна предварительная версия через API. До конца октября Mistral планирует опубликовать открытые веса модели. Компания продолжает проводить дообучение с подкреплением, поэтому качество модели будет улучшаться в ближайшие недели и месяцы. В дальнейшем Large 4 станет основой для семейства специализированных моделей нового поколения, предназначенных для отдельных отраслей и задач.