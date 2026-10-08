Google анонсировала Playground — ИИ-сервис для создания игр по текстовым запросам

Google представила Playground — браузерную платформу на базе искусственного интеллекта, позволяющую создавать игры по текстовым запросам на естественном языке. Сервис запущен в экспериментальном режиме и пока доступен только пользователям старше 18 лет из США.

Как работает Playground

Google описывает Playground как инструмент, который «снижает барьеры для творчества» и не требует знаний программирования. Через диалоговый интерфейс пользователь может управлять процессом разработки игры, просто описывая желаемый результат в текстовой форме. Можно начать с чистого листа, использовать готовые шаблоны запросов или применять подсказки для проработки концепции — и сразу тестировать полученное.

Платформа позволяет вносить изменения в любой аспект игры: физику, правила, персонажей, окружение — достаточно сформулировать соответствующую просьбу. Пользователь сохраняет полный контроль над творческим процессом от черновика до финальной версии.

Публикация и возможности

Готовую игру можно отправить по ссылке или опубликовать в галерее Playground Explore, чтобы другие могли в неё сыграть. В некоторых жанрах поддерживаются таблицы лидеров и многопользовательский режим. В галерею попадают «свежие, оригинальные и увлекательные» проекты, отобранные на основе рейтингов и активности игроков.

Сервис бесплатен, однако подписчики Google One получают увеличенные еженедельные лимиты токенов. Playground работает на базе моделей Google (Gemini, Nano Banana и Lyria) в сочетании со специально разработанной надстройкой, оптимизированной на собственных играх и внутренних тестах компании.

Unity Spark

Одновременно с Playground компании Google и Unity анонсировали Unity Spark — инструмент для создания игр с использованием ИИ, ориентированный на более профессиональное использование и позволяющий разрабатывать проекты совместно с другими пользователями. Игры, созданные в Unity Spark, можно публиковать в Playground. Закрытое бета-тестирование сервиса стартует до конца 2026 года; записаться в лист ожидания можно уже сейчас.