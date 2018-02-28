Презентация блокчейн-экосистемы в Минске

3 марта в Минске состоится презентация новой блокчейн-экосистемы и ее токена. Экосистема объединяет в себе биржу, провайдера ликвидности, мерчант-сервис и другие финтех-проекты.

Минская презентация проекта станет третьей после аналогичных встреч в Москве и Санкт-Петербурге, собравших полные залы.

Особенности нового проекта:

Юридическая защита. Токен экосистемы является опционом, в соответствии с которым держатель токена имеет право в дальнейшем получить акции компании. Цена токена менее подвержена колебаниям рынка, т.к. привязана к стоимости реально существующих активов —биржи, провайдера ликвидности и других проектов экосистемы. Приватный блокчейн. Инфраструктура на базе решения Hyperledger IBM позволяет решить большинство задач и проблем, возникающих у профессиональных команд. Правильное сочетание сильных сторон централизации и децентрализации увеличит скорость обработки транзакций, обеспечит высокий уровень безопасности и прозрачность всех операций с активами. Наследование крипто-активов. В экосистеме будет внедрена система наследования крипто-активов, что позволит обезопасить участников системы от утери доступа к аккаунтам. Конструктор смарт-контрактов. Позволит создавать смарт-контракты пользователям без навыков программирования и избежать длительного аудита контракта сторонними разработчиками. Удобный инструмент для решения задач, которые требуют наличия смарт-контрактов или эмиссии токенов. Stable token. Эмиссия токенов, обеспеченных валютой, металлами и сырьем. Токенизация ценных бумаг и прочих финансовых активов для создания прозрачной среды обмена и ускорения экономических процессов.

Программа мероприятия:

Презентация экосистемы;

Обзор проектов входящих в систему;

Преимущества;

Roadmap;

Обоснование роста стоимости монеты;

Ответы на вопросы.

Дата и время проведения мероприятия: 3 марта, 18:30

Место встречи: г. Минск, ул. Красноармейская, 36 (Отель Пекин, Конференц-зал Лотос).

Регистрация обязательна: доступна по ссылке.