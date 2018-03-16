Дата проведения:
Место проведения:
Правильное обращение с налогами - залог финансового успеха компании. Оно позволяет не переплачивать налоги и планировать налоговую нагрузку, чтобы эффективнее распределять финансовые потоки.
Приглашаем на мастер-класс “Налоги в IT: как с ними обращаться” от Делай Свое Дело. 29 марта (четверг) в 19:00 в Space (ул. Октябрьская, 16А). Карта проезда
На мастер-классе мы расскажем:
1. Какие налоги платят IT-компании и как платить меньше.
Какие налоги есть, кто и когда их платит, нюансы работы с определенными налогами. Разбор реальных примеров.
2. Какие налоги надо платить с корпоративных карт.
Использование корпкарт набирает оборот. Расскажем, что это за инструмент, как им правильно пользоваться и какие риски он в себе несет.
3. Что делать, если нет денег на налоги.
Дадим план действий в такой ситуации и расскажем о последствиях.
Мероприятие будет полезно директорам и предпринимателям, которые работают в IT. И не будет полезно бухгалтерам, так как мы не будем обсуждать отражение операций в бухучете.
Спикер: Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Эксперт-практик в области бухгалтерского и налогового консалтинга с 12-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 150 компаний.
В конце мастер-класса Маргарита ответит на вопросы по налогам - задавайте их по адресу client@dsvd.by. Это поможет Маргарите подготовиться и дать более полные ответы.
Цена: 15 BYN.
Организатор: Делай Свое Дело
+375 17 221 93 33 | +375 29 146 66 90 | client@dsvd.by | dsvd.by
Добавить комментарий