Правильное обращение с налогами - залог финансового успеха компании. Оно позволяет не переплачивать налоги и планировать налоговую нагрузку, чтобы эффективнее распределять финансовые потоки.

Приглашаем на мастер-класс “Налоги в IT: как с ними обращаться” от Делай Свое Дело. 29 марта (четверг) в 19:00 в Space (ул. Октябрьская, 16А). Карта проезда

На мастер-классе мы расскажем:

1. Какие налоги платят IT-компании и как платить меньше.

Какие налоги есть, кто и когда их платит, нюансы работы с определенными налогами. Разбор реальных примеров.

2. Какие налоги надо платить с корпоративных карт.

Использование корпкарт набирает оборот. Расскажем, что это за инструмент, как им правильно пользоваться и какие риски он в себе несет.

3. Что делать, если нет денег на налоги.

Дадим план действий в такой ситуации и расскажем о последствиях.

Мероприятие будет полезно директорам и предпринимателям, которые работают в IT. И не будет полезно бухгалтерам, так как мы не будем обсуждать отражение операций в бухучете.

Спикер: Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Эксперт-практик в области бухгалтерского и налогового консалтинга с 12-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 150 компаний.

В конце мастер-класса Маргарита ответит на вопросы по налогам - задавайте их по адресу client@dsvd.by. Это поможет Маргарите подготовиться и дать более полные ответы.

Цена: 15 BYN.

Купить билеты.

Организатор: Делай Свое Дело

+375 17 221 93 33 | +375 29 146 66 90 | client@dsvd.by | dsvd.by