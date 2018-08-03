Blockchain Cruise Europe

Команда CoinsBank заявляет о старте The CoinsBank Blockchain Cruise — грандиозной и неповторимой встречи профессионалов криптоиндустрии.

7 сентября круизный лайнер вместимостью 2500 человек отправляется из Барселоны к своей первой остановке в Монте-Карло. Затем корабль отправится на Ибицу, где состоится конференция, которая закончится сумасшедшей вечеринкой на райском пляже этого великолепного острова. 11 сентября лайнер вернется в прекрасную Барселону.

Также, как в 2018 Asia Cruise, круиз по Средиземному морю соберет сотни профессионалов, известных лидеров и энтузиастов блокчейна со всего мира.

Во время круиза выступит более 100 спикеров, среди которых — представители правительств разных стран, консультанты по блокчейну, ведущие юристы, торговые эксперты, представители инвестиционных и венчурных фондов, влиятельные политические деятели, представители СМИ и блогеры.

Свое участие подтвердили:

Чарли Ли - создатель криптовалюты Litecoin;

ДжонМакАфи - магнат в сфере кибербезопасности, который увлекся криптовалютами;

Роджер Вер - генеральный директор Bitcoin Cash;

Бобби Ли - соучредитель BTCC, член правления фонда Bitcoin;

Трэвис Райт - ведущий подкаста Bad Crypto;

Тон Вайс - консультанта по блокчейну, исследователя, торговца деривативами;

Таави Ройвас - депутат, бывший премьер-министр Эстонии;

Сюьзан Пул - основатель консультационной группы BlockBridge;

Джек Татар - основатель и главный исполнительный директор GEM Research Solutions;

Найем Аслам - обозреватель Forbes;

Джакомо Зукко - директор BHB.Network;

Брюс Портер - председатель и главный исполнительный директор GlobalBoos.

Спикеры раскроют инсайдерскую информацию из мира криптовалют и блокчейн, расскажут о последних тенденциях крипто мира, представят исчерпывающий перечень инструментов и методов торговли цифровыми активами.

Помимо конференций, переговоров, деловых встреч гостей круиза ждет активная развлекательная программа: всемирно известные ди-джеи, знаменитости, вечеринки у бассейна, шоу-тайм и незабываемая вечеринка на пляже Ибицы.

Bloomberg о 2018 Asia Cruise

«К тому времени, как их 300-метровое судно вошло в порт Таиланда, чтобы перейти к обеду и бесконечным напиткам под разговоры на пропитанном солнцем пляже о криптовалюте и блокчейн, биткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов!! Но если кто-то и был в восторге, то тщательно это скрывал. Вечеринка шла своим ходом, под звук льющейся сангрии и Ред Булла, рэп на тему биткоина и жужжание дронов, снимавших все это на камеру».

Стать участником грандиозного блокчейн события или узнать подробности о программе мероприятия, ценах на билеты, размещении и бронировании билетов на официальном сайте.