EPAM Software Engineering Conference (SEC)

22 сентября 2018 более 3000 участников и 90 докладчиков из 25 стран мира соберутся вместе на 11-й традиционной EPAM SEC. В год 25-летия компании самая масштабная за всю историю EPAM инженерная конференция станет открытой для внешних участников. SEC – это дух технологических инноваций и сотрудничества. В списке спикеров Аркадий Добкин, CEO и President в EPAM, Кесси Козырьков, Chief Decision Scientist в Google, Джапджит Тулси, VP of Engineering в eBay и многие другие.

Слоган конференции – Make it Real. CEO и топ-менеджмент EPAM, сотрудники компании, партнеры и клиенты компании из Google, Bridgewater Associates, Amazon, Microsoft, General Atlantic, Canadian Tire, Liberty Global, Chevron, Johnson & Johnson, WorkFusion, SAP, Positive Technologies, Procter&Gamble и другие раскроют самые сложные и интересные проблемы, а также представят проекты и практики, которые зададут тон развитию отрасли на ближайшие несколько лет. Подробнее на сайте конференции.

2 из 7 потоков конференции отданы экспертным технологическим комьюнити* – сообществам инженеров и разработчиков, которые ориентированы на технологии и стремятся расширять горизонты и делиться своими знаниями. Это значит, что не будет «проходных» тем, только контент, отобранный инженерами для инженеров. Доклады будут посвящены Agile, BA, Data, DevOps, Design, Frontend, Java, Microsoft, Mobile, QA и Ruby.

Помимо докладов сообщества организуют Texhibition Spots (tech-exhibition spaces) – зоны с мастер-классами, тематическими будками и нетворкингом.