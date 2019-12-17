Lead/Manage IT 2019

7 февраля 2020 года в Минске пройдет большая конференция по управлению и лидерству в технологических компаниях и командах Lead/Manage IT 2020. На ней соберутся спикеры из Евросоюза, России, Беларуси, Украины, представляющие такие известные компании как Лаборатория Касперского, Сбербанк, Wargaming и другие.

Среди тем конференции:

Управление ИТ-проектами

Управление проектными и продуктовыми командами

Построение команд и процессов

Agile-процессы, Scrum, Kanban и другие методологии и фреймворки

Лидерство в командах

Коммуникация и фасилитация

Soft skills и их прокачка

Карьерный рост тимлида и менеджера в ИТ

Управление знаниями и ресурсами

Если не сможете прийти сами – не беда, будет доступно видео двух потоков докладов.

После конференции будет afterparty, на котором можно будет пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.

Программа и билеты на сайте.

Когда: 7 февраля 2020 года

Где: Минск, Культурный хаб ОК16