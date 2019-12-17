Lead/Manage IT 2019

Дата проведения:
07.02.2020
Место проведения:
Платно
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7 февраля 2020 года в Минске пройдет большая конференция по управлению и лидерству в технологических компаниях и командах Lead/Manage IT 2020. На ней соберутся спикеры из Евросоюза, России, Беларуси, Украины, представляющие такие известные компании как Лаборатория Касперского, Сбербанк, Wargaming и другие.
Среди тем конференции:
- Управление ИТ-проектами
- Управление проектными и продуктовыми командами
- Построение команд и процессов
- Agile-процессы, Scrum, Kanban и другие методологии и фреймворки
- Лидерство в командах
- Коммуникация и фасилитация
- Soft skills и их прокачка
- Карьерный рост тимлида и менеджера в ИТ
- Управление знаниями и ресурсами
Если не сможете прийти сами – не беда, будет доступно видео двух потоков докладов.
После конференции будет afterparty, на котором можно будет пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.
Программа и билеты на сайте.
Когда: 7 февраля 2020 года
Где: Минск, Культурный хаб ОК16
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