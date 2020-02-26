Magento Meetup от ScienceSoft

Magento – одна из самых популярных платформ для электронной коммерции, на основе которой работает более 160 тысяч сайтов. Экосистема Magento объединяет свыше 315 тысяч разработчиков и 1.150 компаний-партнёров.

ScienceSoft, официальный партнёр Magento (Solution Partner), более 8 лет разрабатывает решения на основе этой платформы. На митапе специалисты ScienceSoft расскажут о функциональных возможностях Magento для бизнеса и о технологических аспектах платформы. Также в финале встречи пройдёт воркшоп, во время которого вы увидите, как самостоятельно развернуть онлайн-магазин на Magento.

Спикеры и темы митапа:

• Пётр Манько, Senior Business Analyst и Magento 2 Certified Solution Specialist, расскажет о перспективах работы с Magento для бизнеса и IT-специалистов.

• Максим Акушевич, Project Manager, объяснит, как устроены экосистема и комьюнити Magento.

• Александр Лахвич, Front-end Developer, Magento 2 Certified Professional Developer, расскажет про PWA в Magento и покажет, как запустить онлайн-магазин на этой платформе.

Приглашаем на митап разработчиков, бизнес-аналитиков, менеджеров проектов и других IT-специалистов, которым интересна тема ecommerce.

Митап бесплатный, но лучше заранее зарегистрироваться, чтобы забронировать себе место в зале. Более подробная информация и регистрация по ссылке.