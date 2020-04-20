Дата проведения:
15.05.2020
Место проведения:
Платно
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Go Analytics! – ежегодная конференция по онлайн-аналитике для бизнеса, которая 7-й год собирает лучших экспертов-практиков в сфере аналитики.
500+ участников:
- Интернет-маркетологи
- Продуктовые и веб-аналитики
- Руководители и владельцы бизнеса
3 потока докладов:
- Marketing Analytics Stream: как с помощью аналитики принимать решения и управлять маркетингом,
- Product Analytics Stream: как с помощью аналитики принимать решения и управлять продуктом,
- Data Engineering Stream: как организовать аналитический стек, который приносит пользу и положительный ROI компании.
Расскажем о том, как использовать аналитику для бизнеса и что делать с данными: как собирать, анализировать, понимать и применять результаты. Только кейсы и никакой воды
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