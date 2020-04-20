Go Analytics!

Дата проведения: 

15.05.2020

Место проведения: 

Платно

Go Analytics! – ежегодная конференция по онлайн-аналитике для бизнеса, которая 7-й год собирает лучших экспертов-практиков в сфере аналитики.

500+ участников:

  • Интернет-маркетологи
  • Продуктовые и веб-аналитики
  • Руководители и владельцы бизнеса

3 потока докладов: 

  • Marketing Analytics Stream: как с помощью аналитики принимать решения и управлять маркетингом,
  • Product Analytics Stream: как с помощью аналитики принимать решения и управлять продуктом,
  • Data Engineering Stream: как организовать аналитический стек, который приносит пользу и положительный ROI компании.

Расскажем о том, как использовать аналитику для бизнеса и что делать с данными: как собирать, анализировать, понимать и применять результаты. Только кейсы и никакой воды

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