Go Analytics! – ежегодная конференция по онлайн-аналитике для бизнеса, которая 7-й год собирает лучших экспертов-практиков в сфере аналитики.

500+ участников:

Интернет-маркетологи

Продуктовые и веб-аналитики

Руководители и владельцы бизнеса

3 потока докладов:

Marketing Analytics Stream: как с помощью аналитики принимать решения и управлять маркетингом,

Product Analytics Stream: как с помощью аналитики принимать решения и управлять продуктом,

Data Engineering Stream: как организовать аналитический стек, который приносит пользу и положительный ROI компании.

Расскажем о том, как использовать аналитику для бизнеса и что делать с данными: как собирать, анализировать, понимать и применять результаты. Только кейсы и никакой воды