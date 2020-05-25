Heisenbug 2020 Piter

Дата проведения: 

с 14.06.2020 по 15.06.2020

Место проведения: 

Платно

14-15 июня 2020 в Санкт-Петербурге состоится конференция по тестированию Heisenbug 2020 Piter.

Говорить будут только о важном — практическом и хардкорном тестировании на реальных проектах и применении технологий:

  • Автоматизация тестирования.
  • Инструменты и окружение для ручного и автоматизированного тестирования.
  • Тестирование распределенных систем.
  • Тестирование мобильных приложений.
  • UX, Security, A/B-тестирование.
  • Статический анализ кода и инструменты анализа.
  • Нагрузочное тестирование, performance-тестирование, бенчмаркинг.
  • Тестирование компиляторов, атомных электростанций и так далее.

Одно из новшеств конференции — добавление онлайн-трека: один зал будет специально оборудован для того, чтобы мы могли проводить доклады и дискуссионные зоны с удаленными спикерами. Будем держать вас в курсе.

На случай продления карантина и ограничений мы прорабатываем разные форматы участия в конференции (онлайн и смешанные) на случай, если введенные недавно ограничения не позволят нам собраться вместе и лето. Будем оперативно сообщать вам обо всех изменениях на сайте и наших каналах коммуникации.

Новая площадка меньше изначально запланированной, поэтому дополнительно мы готовим большой пакет обновлений для онлайн-участников.

Подробности и билеты — на сайте.

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