Дата проведения:
Место проведения:
14-15 июня 2020 в Санкт-Петербурге состоится конференция по тестированию Heisenbug 2020 Piter.
Говорить будут только о важном — практическом и хардкорном тестировании на реальных проектах и применении технологий:
- Автоматизация тестирования.
- Инструменты и окружение для ручного и автоматизированного тестирования.
- Тестирование распределенных систем.
- Тестирование мобильных приложений.
- UX, Security, A/B-тестирование.
- Статический анализ кода и инструменты анализа.
- Нагрузочное тестирование, performance-тестирование, бенчмаркинг.
- Тестирование компиляторов, атомных электростанций и так далее.
Одно из новшеств конференции — добавление онлайн-трека: один зал будет специально оборудован для того, чтобы мы могли проводить доклады и дискуссионные зоны с удаленными спикерами. Будем держать вас в курсе.
На случай продления карантина и ограничений мы прорабатываем разные форматы участия в конференции (онлайн и смешанные) на случай, если введенные недавно ограничения не позволят нам собраться вместе и лето. Будем оперативно сообщать вам обо всех изменениях на сайте и наших каналах коммуникации.
Новая площадка меньше изначально запланированной, поэтому дополнительно мы готовим большой пакет обновлений для онлайн-участников.
Подробности и билеты — на сайте.
Горячие темы