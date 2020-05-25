14-15 июня 2020 в Санкт-Петербурге состоится конференция по тестированию Heisenbug 2020 Piter.

Говорить будут только о важном — практическом и хардкорном тестировании на реальных проектах и применении технологий:

Автоматизация тестирования.

Инструменты и окружение для ручного и автоматизированного тестирования.

Тестирование распределенных систем.

Тестирование мобильных приложений.

UX, Security, A/B-тестирование.

Статический анализ кода и инструменты анализа.

Нагрузочное тестирование, performance-тестирование, бенчмаркинг.

Тестирование компиляторов, атомных электростанций и так далее.

Одно из новшеств конференции — добавление онлайн-трека: один зал будет специально оборудован для того, чтобы мы могли проводить доклады и дискуссионные зоны с удаленными спикерами. Будем держать вас в курсе.

На случай продления карантина и ограничений мы прорабатываем разные форматы участия в конференции (онлайн и смешанные) на случай, если введенные недавно ограничения не позволят нам собраться вместе и лето. Будем оперативно сообщать вам обо всех изменениях на сайте и наших каналах коммуникации.

Новая площадка меньше изначально запланированной, поэтому дополнительно мы готовим большой пакет обновлений для онлайн-участников.

Подробности и билеты — на сайте.