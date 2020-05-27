Вебинар «Adams Gear AT: Высокоточное моделирование зубчатых передач и подшипников...»

Adams Gear AT - это подключаемый модуль (плагин) к системе анализа многомассовой динамики Adams, который позволяет создавать подробные модели шестерёнчатых передач с учётом упругого поведения шестерён и подшипников. Модуль Adams Gear AT применяется для высокоточного динамического анализа изделий трансмиссии с учётом реалистичного нагружения в составе комплексной модели механизма, а также для решения задач снижения веса, уменьшения шума и вибраций шестерёнчатых передач, поиска и исключения ошибок при проектировании и изготовлении элементов трансмиссии, а также для повышения общей надёжности при неправильной эксплуатации или ошибках при производстве и сборке.

Время: 11:00 (мск)

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На вебинаре будут рассмотрены возможности плагина Adams Gear AT, необходимые исходные данные для создания моделей шестерён, примеры получаемых результатов расчёта. В режиме демонстрации будет показана работа плагина, процесс построения модели и обработки результатов динамического анализа.