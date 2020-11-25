DotNext 2020 Moscow

Дата проведения: 

02.12.2020

Место проведения: 

Платно

2-5 декабря состоится конференция для .NET-разработчиков DotNext 2020 Moscow.

Основные темы конференции:

  • настоящее и будущее платформы .NET;
  • оптимизация производительности;
  • внутреннее устройство платформ;
  • архитектура и паттерны проектирования;
  • нетривиальные задачи и best practices.

DotNext — это:

  • более 1000 участников;
  • 3 десятка докладов от экспертов мирового уровня — у нас выступали Jon Skeet, Jeffrey Richter, Sasha Goldshtein, Jon Galloway, Андрей Акиньшин;
  • 4 дня общения с коллегами по цеху, разработчиками из крупнейших компаний (Google, Microsoft, JetBrains) в чатах и дискуссионных зонах.

Трансляция DotNext пройдет на собственной онлайн-платформе. Вы сможете переключаться между треками и докладами, перематывать доклады назад, менять скорость воспроизведения и добавлять доклады в избранное.

Всё общение будет происходить в чатах и виртуальных дискуссионных комнатах. А обсудить будет что! Ведь кроме докладов, вас ждут ещё воркшопы и Q&A-сессии, где вы сможете получить новые знания и задать свой вопрос экспертам.

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