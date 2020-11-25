Дата проведения:
02.12.2020
Место проведения:
Платно
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2-5 декабря состоится конференция для .NET-разработчиков DotNext 2020 Moscow.
Основные темы конференции:
- настоящее и будущее платформы .NET;
- оптимизация производительности;
- внутреннее устройство платформ;
- архитектура и паттерны проектирования;
- нетривиальные задачи и best practices.
DotNext — это:
- более 1000 участников;
- 3 десятка докладов от экспертов мирового уровня — у нас выступали Jon Skeet, Jeffrey Richter, Sasha Goldshtein, Jon Galloway, Андрей Акиньшин;
- 4 дня общения с коллегами по цеху, разработчиками из крупнейших компаний (Google, Microsoft, JetBrains) в чатах и дискуссионных зонах.
Трансляция DotNext пройдет на собственной онлайн-платформе. Вы сможете переключаться между треками и докладами, перематывать доклады назад, менять скорость воспроизведения и добавлять доклады в избранное.
Всё общение будет происходить в чатах и виртуальных дискуссионных комнатах. А обсудить будет что! Ведь кроме докладов, вас ждут ещё воркшопы и Q&A-сессии, где вы сможете получить новые знания и задать свой вопрос экспертам.
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