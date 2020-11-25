2-5 декабря состоится конференция для .NET-разработчиков DotNext 2020 Moscow.

Основные темы конференции:

настоящее и будущее платформы .NET;

оптимизация производительности;

внутреннее устройство платформ;

архитектура и паттерны проектирования;

нетривиальные задачи и best practices.

DotNext — это:

более 1000 участников;

3 десятка докладов от экспертов мирового уровня — у нас выступали Jon Skeet, Jeffrey Richter, Sasha Goldshtein, Jon Galloway, Андрей Акиньшин;

4 дня общения с коллегами по цеху, разработчиками из крупнейших компаний (Google, Microsoft, JetBrains) в чатах и дискуссионных зонах.

Трансляция DotNext пройдет на собственной онлайн-платформе. Вы сможете переключаться между треками и докладами, перематывать доклады назад, менять скорость воспроизведения и добавлять доклады в избранное.

Всё общение будет происходить в чатах и виртуальных дискуссионных комнатах. А обсудить будет что! Ведь кроме докладов, вас ждут ещё воркшопы и Q&A-сессии, где вы сможете получить новые знания и задать свой вопрос экспертам.