Infosec + Automation

Приглашаем присоединиться к онлайн-митапу про автоматизацию информационной безопасности в банках — рассмотрим разные подходы к автоматизации и инструменты, которые помогают сократить расходы и оптимизировать процессы в области инфобезопасности.

В программе два выступления от специалистов по информационной безопасности Банка «Санкт-Петербург» и доклад про автоматизацию в ИБ от Omnifin.

Митап будет полезен тем, кто руководит, ведет и внедряет инструменты автоматизации в банках, а также специалистам по информационной безопасности, которые хотят автоматизировать часть своих процессов.

Встречаемся 1 июля в 17:00.

Регистрация уже открыта по ссылке.