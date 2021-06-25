DevOps: внедрение и поддержка крупных проектов

Дата проведения:
06.07.2021
Место проведения:
Бесплатно
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— Когда и каким компаниям нужно внедрять DevOps и почему.
Не все компании внедряют технологии, которые помогают мониторить состояние сервиса, не проводят нагрузочные тестирования. Митап пройдет 6 июля в 18:00 для продактов, СТО, DevOps-специалистов: про внедрения, про эксплуатацию и метрики, про DevOps.
Чтобы не было сомнений о принятии участия, вот подробные тезисы:
— Когда и каким компаниям нужно внедрять DevOps и почему.
— Какие есть сложности внедрения. Как их избежать.
— Как постоянный мониторинг влияет на бизнес-показатели компании.
— Как внедрить DevOps c минимальными затратами.
— Команда на проекте и роль DevOps-специалиста.
— Кейсы. Много. Разных.
Это бесплатно, но нужно зарегаться, чтобы не пропустить напоминалку.
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