DevOps: внедрение и поддержка крупных проектов

Не все компании внедряют технологии, которые помогают мониторить состояние сервиса, не проводят нагрузочные тестирования. Митап пройдет 6 июля в 18:00 для продактов, СТО, DevOps-специалистов: про внедрения, про эксплуатацию и метрики, про DevOps.

Чтобы не было сомнений о принятии участия, вот подробные тезисы:

— Когда и каким компаниям нужно внедрять DevOps и почему.

— Какие есть сложности внедрения. Как их избежать.

— Как постоянный мониторинг влияет на бизнес-показатели компании.

— Как внедрить DevOps c минимальными затратами.

— Команда на проекте и роль DevOps-специалиста.

— Кейсы. Много. Разных.

Это бесплатно, но нужно зарегаться, чтобы не пропустить напоминалку.