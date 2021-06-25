PG Day Russia 2021

PG Day Russia — крупнейшая конференция по PostgreSQL в России, которая, начиная с этого года, имеет статус community-мероприятия, поддерживаемого официальным международным сообществом PostgreSQL!

Конференция пройдет 8-9 Июля '21 online.

Основная цель конференции — продвижение PostgreSQL, поддержка ее пользователей и создание площадки для общения компаний, работающих с PostgreSQL и смежными технологиями.

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