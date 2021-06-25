PG Day Russia 2021

Дата проведения:
с 08.07.2021 по 09.07.2021
Место проведения:
Бесплатно
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PG Day Russia — крупнейшая конференция по PostgreSQL в России, которая, начиная с этого года, имеет статус community-мероприятия, поддерживаемого официальным международным сообществом PostgreSQL!
Конференция пройдет 8-9 Июля '21 online.
Основная цель конференции — продвижение PostgreSQL, поддержка ее пользователей и создание площадки для общения компаний, работающих с PostgreSQL и смежными технологиями.
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