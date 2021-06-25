Дата проведения:
Место проведения:
14-15 июля 2021 пройдет конференция «DIGITAL MANUFACTURING Online Conf: на пути к Индустрии 4.0» ориентирована на руководителей крупнейших предприятий промышленного сектора.
Мероприятие посвящено изучению перехода к индустрии 4.0, изучение практики построения цифровых фабрик и промышленных производств, основанных на технологиях промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, математического моделирования и цифровых двойников, робототехники и когнитивной автоматизации, компьютерного зрения и видеоаналитики, аддитивных технологий и технологий AR/VR в промышленности.
Мероприятие объединит на одной площадке руководителей цифровых преобразований из ключевых отраслей промышленности, в том числе технических директоров, руководителей по автоматизации и роботизации, инновациям и технологиям, ИТ-директоров и других категорий руководителей, ответственных за цифровизацию.
Онлайн-платформа - это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о наиболее актуальных трендах цифровой трансформации промышленных предприятий и повышения прибыльности, эффективности, безопасности с помощью технологий Индустрии 4.0.
Цели мероприятия: Обсуждение вопросов комплексной автоматизации и роботизации производств как необходимого этапа для перехода к индустрии 4.0, изучение цифровых фабрик и промышленных производств.
2 дня онлайн погружения в мир технологий
50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на все вопросы
100+ цифровых решений в арсенале партнеров нашего мероприятия
1000+ участников регистрируются для онлайн участия на каждое событие
Ключевые вопросы деловой программы:
- Концепция Индустрии 4.0 и внедрение киберфизических систем в производство;
- Достижения на пути к интеллектуальным безлюдным производствам;
- Цифровые производственные платформы;
- Роботизация производств: драйверы и барьеры;
- Комплексные и точечные решения для умных фабрик и производств;
- Прорывные технологии на промышленных производствах: сложности и перспективы;
- Цифровые двойники промышленных объектов и процессов;
- Преимущества от внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;
- Практика применения видео аналитики и машинного зрения в промышленности;
- Перспективные проекты и разработки на основе AR/VR на производствах.
Технологический фокус:
- Индустрия 4.0
- Развитие безлюдных производств
- Платформенные решения для цифровых производств
- Промышленный интернет вещей
- Большие данные и прогнозная аналитика
- Математическое моделирование
- Цифровые двойники
- AI & ML для промышленных производств
- Нейросети
- Компьютерное зрение и слух
- Промышленная робототехника
- Коллаборативные роботы
- Аддитивные технологии в промышленности
- AR & VR
- Кибербезопасность и инструменты сокращения рисков промышленной цифровизации
Участие в мероприятии позволит:
- Узнать больше о стратегиях и практиках успешного перехода к цифровой промышленности и эффективных инструментах для увеличения производительности и эффективности современных производств;
- Изучить опыт российских и глобальных лидеров, а также познакомиться с передовыми технологическими решениями от ведущих вендоров;
- Рассмотреть наиболее эффективные инструменты перехода к Индустрии 4.0;
- Увидеть новые возможности и потенциал трансформации организационной структуры и бизнес-моделей;
- Подобрать наиболее эффективные решения для перехода к высокотехнологичным производствам.
Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.
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