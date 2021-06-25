14-15 июля 2021 пройдет конференция «DIGITAL MANUFACTURING Online Conf: на пути к Индустрии 4.0» ориентирована на руководителей крупнейших предприятий промышленного сектора.

Мероприятие посвящено изучению перехода к индустрии 4.0, изучение практики построения цифровых фабрик и промышленных производств, основанных на технологиях промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, математического моделирования и цифровых двойников, робототехники и когнитивной автоматизации, компьютерного зрения и видеоаналитики, аддитивных технологий и технологий AR/VR в промышленности.

Мероприятие объединит на одной площадке руководителей цифровых преобразований из ключевых отраслей промышленности, в том числе технических директоров, руководителей по автоматизации и роботизации, инновациям и технологиям, ИТ-директоров и других категорий руководителей, ответственных за цифровизацию.

Онлайн-платформа - это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о наиболее актуальных трендах цифровой трансформации промышленных предприятий и повышения прибыльности, эффективности, безопасности с помощью технологий Индустрии 4.0.

Цели мероприятия: Обсуждение вопросов комплексной автоматизации и роботизации производств как необходимого этапа для перехода к индустрии 4.0, изучение цифровых фабрик и промышленных производств.

2 дня онлайн погружения в мир технологий

50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на все вопросы

100+ цифровых решений в арсенале партнеров нашего мероприятия

1000+ участников регистрируются для онлайн участия на каждое событие

Ключевые вопросы деловой программы:

Концепция Индустрии 4.0 и внедрение киберфизических систем в производство;

Достижения на пути к интеллектуальным безлюдным производствам;

Цифровые производственные платформы;

Роботизация производств: драйверы и барьеры;

Комплексные и точечные решения для умных фабрик и производств;

Прорывные технологии на промышленных производствах: сложности и перспективы;

Цифровые двойники промышленных объектов и процессов;

Преимущества от внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;

Практика применения видео аналитики и машинного зрения в промышленности;

Перспективные проекты и разработки на основе AR/VR на производствах.

Технологический фокус:

Индустрия 4.0

Развитие безлюдных производств

Платформенные решения для цифровых производств

Промышленный интернет вещей

Большие данные и прогнозная аналитика

Математическое моделирование

Цифровые двойники

AI & ML для промышленных производств

Нейросети

Компьютерное зрение и слух

Промышленная робототехника

Коллаборативные роботы

Аддитивные технологии в промышленности

AR & VR

Кибербезопасность и инструменты сокращения рисков промышленной цифровизации

Участие в мероприятии позволит:

Узнать больше о стратегиях и практиках успешного перехода к цифровой промышленности и эффективных инструментах для увеличения производительности и эффективности современных производств;

Изучить опыт российских и глобальных лидеров, а также познакомиться с передовыми технологическими решениями от ведущих вендоров;

Рассмотреть наиболее эффективные инструменты перехода к Индустрии 4.0;

Увидеть новые возможности и потенциал трансформации организационной структуры и бизнес-моделей;

Подобрать наиболее эффективные решения для перехода к высокотехнологичным производствам.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.