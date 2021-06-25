DIGITAL MANUFACTURING Online Conf: на пути к Индустрии 4.0

Дата проведения: 

с 14.07.2021 по 15.07.2021

Место проведения: 

Бесплатно

14-15 июля 2021 пройдет конференция «DIGITAL MANUFACTURING Online Conf: на пути к Индустрии 4.0» ориентирована на руководителей крупнейших предприятий промышленного сектора. 

Мероприятие посвящено изучению перехода к индустрии 4.0, изучение практики построения цифровых фабрик и промышленных производств, основанных на технологиях промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения, математического моделирования и цифровых двойников, робототехники и когнитивной автоматизации, компьютерного зрения и видеоаналитики, аддитивных технологий и технологий AR/VR в промышленности.

Мероприятие объединит на одной площадке руководителей цифровых преобразований из ключевых отраслей промышленности, в том числе технических директоров, руководителей по автоматизации и роботизации, инновациям и технологиям, ИТ-директоров и других категорий руководителей, ответственных за цифровизацию.

Онлайн-платформа - это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о наиболее актуальных трендах цифровой трансформации промышленных предприятий и повышения прибыльности, эффективности, безопасности с помощью технологий Индустрии 4.0.

Цели мероприятия: Обсуждение вопросов комплексной автоматизации и роботизации производств как необходимого этапа для перехода к индустрии 4.0, изучение цифровых фабрик и промышленных производств.

 

2 дня онлайн погружения в мир технологий

50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на все вопросы 

100+ цифровых решений в арсенале партнеров нашего мероприятия

1000+ участников регистрируются для онлайн участия на каждое событие

Ключевые вопросы деловой программы:

  • Концепция Индустрии 4.0 и внедрение киберфизических систем в производство;
  • Достижения на пути к интеллектуальным безлюдным производствам;
  • Цифровые производственные платформы;
  • Роботизация производств: драйверы и барьеры;
  • Комплексные и точечные решения для умных фабрик и производств;
  • Прорывные технологии на промышленных производствах: сложности и перспективы;
  • Цифровые двойники промышленных объектов и процессов;
  • Преимущества от внедрения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;
  • Практика применения видео аналитики и машинного зрения в промышленности;
  • Перспективные проекты и разработки на основе AR/VR на производствах.

Технологический фокус:

  • Индустрия 4.0
  • Развитие безлюдных производств
  • Платформенные решения для цифровых производств
  • Промышленный интернет вещей
  • Большие данные и прогнозная аналитика
  • Математическое моделирование
  • Цифровые двойники
  • AI & ML для промышленных производств
  • Нейросети
  • Компьютерное зрение и слух
  • Промышленная робототехника
  • Коллаборативные роботы
  • Аддитивные технологии в промышленности
  • AR & VR
  • Кибербезопасность и инструменты сокращения рисков промышленной цифровизации

Участие в мероприятии позволит:

  • Узнать больше о стратегиях и практиках успешного перехода к цифровой промышленности и эффективных инструментах для увеличения производительности и эффективности современных производств;
  • Изучить опыт российских и глобальных лидеров, а также познакомиться с передовыми технологическими решениями от ведущих вендоров;
  • Рассмотреть наиболее эффективные инструменты перехода к Индустрии 4.0;
  • Увидеть новые возможности и потенциал трансформации организационной структуры и бизнес-моделей;
  • Подобрать наиболее эффективные решения для перехода к высокотехнологичным производствам.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.

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