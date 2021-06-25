QA Meetup online

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Спикеры:

1) Владимир Худойкин - Head of Test Automation at SberMarket

Доклад: “Как мы вырастили своего Кракена в СберМаркете”

Кракен - это название фреймворка автоматизации в СберМаркете. Доклад будет о том, как мы этот фреймворк развивали и из чего он состоит, с какими трудностями столкнулись и как принимали то или иное решение.

2) Эльдар Нуртдинов - AQA Engineer в компании Andersen

Доклад: “Жизнь замечательных Pipelines”

Расскажем на примерах из опыта как можно строить запуск тестов, как выстроить оптимальный pipeline (опять же из опыта), соберём анонимную статистику от коллег по их сборкам на проекте. Сделаем выводы о плюсах и минусах.