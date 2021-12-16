Всероссийский форум “Защита и безопасность умного города” SMART CITY 2022

Новые технологии, искусственный интеллект, цифровизация отраслей, автоматизация процессов управления, Интернет вещей (IoT) становятся неотъемлемой составляющей современной жизни. Вместе с этим все более широкое распространение получает концепция «Умного города» - Smart City, «Безопасного города» - Safe City, «Электронного города» - E-City.

Основная цель проектов, отражающих данную концепцию – повышение качества жизни граждан за счет использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, а также цели по увеличению эффективности и прозрачности управления городом. Таким образом, возникает потребность в проектах и решениях, обеспечивающих слаженное взаимодействие городских служб, учреждений, органов исполнительной власти; предупреждения возникновения ситуаций негативного характера: от загрязнения окружающей среды до чрезвычайных ситуаций; устранения избыточности в генерации; обеспечения общественной безопасности, представляя возможности для стратегического прогнозирования на основе имеющихся данных и оперативного реагирования.

Стремительным темпами растет рынок цифровых сервисов, предлагающих решения в области безопасности и защиты города, персональных данных граждан, информационной инфраструктуры, конфиденциальности: системы видеоаналитики и акустического контроля, интегрированные системы оповещения населения и пожарной безопасности, ИИ для обеспечения безопасности, системы прогнозирования на основе анализа Больших данных.

Мнений, решений и стандартов достаточно много, но в них не всегда легко ориентироваться, так как системы и взаимосвязи столь же сложны, как и заинтересованные стороны. Мы приглашаем присоединиться к диалогу представителей органов власти, ведомств, городских служб, институтов развития, производителей, разработчиков и интеграторов современных решений защиты и безопасности и умных городов.

Расписание Форума:

09.00 Регистрация, приветственный кофе

10.00 Деловая панель I сессии

12.30 Кофе-брейк, живое общение

13.00 Деловая панель II сессии

15.30 Панельная дискуссия

17.00 Закрытие форума