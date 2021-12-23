Для кого будет особенно полезно? Для ИТ- менеджеров, тимлидов и всех, кто работает в ИТ с людьми. Интересно будет и для тех, кто хочет разобраться в матчасти продукта и его развития, а также узнать больше о soft skills и с чем их едят.

11 февраля - самое время стать чуточку круче на онлайн конференции Lead/Manage IT, благодаря прокачке по таким темам как карьерный рост менеджера в ИТ, чем отличается новичок от эксперта в управлении проектами, как быстро расти в команде и какие проблемы при этом случаются, а также по многим другим.

Узнай о других докладах на сайте конференции по ссылке: ​​https://leadmanage.pro/

Кто будет спикером?

Постарались собрать доклады энергичных профессионалов из SberHealth, Booking.com, Bolt, Московской биржи - список постоянно пополняется бриллиантами! Всего 15 топовых спикеров, которые на протяжении 13 + часов будут давать качественный контент. И что самое крутое - большое количество единомышленников в одном чате с возможностью пообщаться со спикером. А после завершения конференции будут доступны записи докладов.

По промокоду MYMONDAY будет скидка в 10% на любой тип билета.