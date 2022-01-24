Дата проведения: 07–08 февраля 2022 года.

Место проведения: Москва, Цифровое деловое пространство (ЦДП).

Организаторы: Ассоциация IPChain, международный коммуникационный бренд IPQuorum.

Distant & Digital — крупнейшая международная образовательная конференция по LegalTech-решениям и IP-технологиям. Новый формат на основе партнерства IP Академии и Skolkovo LegalTech доказал свою состоятельность в 2020 году: 70+ деловых сессий и мастер-классов;

200+ спикеров из 20 стран мира;

100+ рассмотренных кейсов.

Главная тема этого года — сотрудничество творцов и юристов для развития бизнеса в цифровой среде. Программа включает более 50 сессий, на которых выступят свыше 200 спикеров. Они обсудят создание, управление, защиту, продвижение и монетизацию творческого продукта, а также применение в бизнесе эффективных LegalTech-инструментов. Участники расскажут о влиянии пандемии на индустрию LegalTech и IP, ролиь стандартов ESG compliance, в соответствии с которыми компании обеспечивают управление устойчивым развитием.

Участники и гости Distant & Digital 2021: