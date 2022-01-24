Как правильно управлять проектами

Дата проведения: 

01.02.2022

Место проведения: 

Бесплатно

Ребята из Сравни.ру, СберМаркета и AGIMA не поленились и сразу после новогодних каникул замутили онлайн-митап для проджектов. Опытные менеджеры 1 февраля в 18:00 по Москве поделятся знаниями в управлении проектами.

На примерах из своей практики и реальных кейсах они расскажут:

  • как правильно общаться с командой;
  • как мотивировать команду;
  • как выстроить общение с product owner;
  • как применять методологию Kanban;
  • зачем проектным менеджерам знать аналитику;
  • зачем уметь составлять карту рисков.

Формат встречи будет интерактивным. Все доклады собрали в полноценный фильм. В прямом эфире участники митапа будут смотреть его, а параллельно общаться со спикерами в телеграм-чате. Можно будет задать вопросы по содержанию и по своим кейсам. И всё это бесплатно.

Присоединяйтесь.

 
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