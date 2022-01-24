Roadmap начинающего Frontend-разработчика. Что учить в 2022 году

Так как мир программирования, и мир frontend’a в частности, стремительно меняются, новичкам особенно трудно бывает сориентироваться при выборе стека технологий для изучения: при богатом выборе фреймворков — какому уделить основное внимание? Или плюнуть на все это и учить базу — чистый JS?

Будем разбираться 1 февраля в 20:00 вместе с наикрутейшими разработчиками, которые отсекли все лишнее и оставили только самые удобные и популярные решения, за которыми будущее.

Итак, пройдемся по плану:

Какие задачи предстоит решать Frontend-разработчикам в 2022

Какие инструменты им в этом помогут?

Какой фреймворк выбрать и почему?

Список маст-хэв технологий для Frontend-разработчика

Как изменился стек технологий за последние годы: какие подходы устарели

Самые актуальные тренды во фронтенд-разработке

Что нужно, чтобы начать путь во фронтенде? Куда расти?

Спикеры:

Иван Жевакин, Senior Frontend Developer в британском стартапе "Dice"

Занимается веб-разработкой с 2008 года. Работал в разных сферах, включая финтех, телеком и e-commerce, но с 2015 года переключился на работу в зарубежных стартапах.

С нуля разработал сайт car-sharing платформы PaulCamper, ставшей лидером в своей области в Германии. Руководил командой фронтенда в американском video-on-demand сервисе Uscreen. На данный момент работает в британском стартапе Dice — популярной платформе для покупки билетов на концерты.

Кроме того, являясь большим поклонником интеллектуальных игр, разработал платформу «Квизли» для создания и проведения викторин.

За это время успел поработать со всеми актуальными фронтенд-фреймворками, включая React, Vue и Angular. Также использовал React Native для мобильной разработки.

Тимофей Житков — Senior FullStack Developer в "Московской бирже" и TeamLead Nordic IT School

Занимается коммерческой разработкой более 6 лет на PHP и Javascript(+HTML,CSS), специалист в области разработки высоконагруженных систем и CRM систем.

С нуля разработал CRM-систему, создал систему интерактивных веб-презентаций с использованием микросервисной архитектуры на Go, создает ботов на таких платформах как Telegram и VK, использует их для интеграции с различным системами, как серверными так и клиентскими, используя PHP, GO и JavaScript.

Имеет опыт в разработке нативных Android-приложений на Java, в том числе голосовых.

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