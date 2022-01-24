Качество данных 2022

«Качество данных» - единственная в России конференция, полностью посвященная стратегии и практике обеспечения качества данных, гарантирующего высокий уровень бизнес-решений, сервисов и процессов.

Как сформировать стратегию управления качеством данных?

Где найти эффективные инструменты очистки данных?

Как консолидировать корпоративные данные, устранить дублирование и неопределенность, контролировать происхождение и зависимости данных?

Как измерить качество данных?

Как внедрить и наладить промышленную эксплуатацию системы управления качеством данных: от корпораций до малого бизнеса?

Найти ответы на эти и другие вопросы слушатели смогут вместе с представителями организаций, хорошо известных своей экспертизой в управлении данными. Среди них: