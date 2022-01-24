Качество данных 2022

Дата проведения: 

16.02.2022

Место проведения: 

Платно

«Качество данных» - единственная в России конференция, полностью посвященная стратегии и практике обеспечения качества данных, гарантирующего высокий уровень бизнес-решений, сервисов и процессов.

  • Как сформировать стратегию управления качеством данных?
  • Где найти эффективные инструменты очистки данных?
  • Как консолидировать корпоративные данные, устранить дублирование и неопределенность,  контролировать происхождение и зависимости данных?
  • Как измерить качество данных?
  • Как внедрить и наладить промышленную эксплуатацию системы управления качеством данных: от корпораций до малого бизнеса?

Найти ответы на эти и другие вопросы слушатели смогут вместе с представителями организаций, хорошо известных своей экспертизой в управлении данными. Среди них:

  • «Роскосмос» – о рисках ошибок в данных и методиках оценки качества;
  • «Сбер» – о консолидации данных: очистка, преобразование и обогащение;
  • Счетная палата РФ – о качестве данных и культуре работы с ними;
  • «Леруа Мерлен», Tele2, «Балтика» и др. – об опыте внедрения процессов управления качеством данных.
 
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