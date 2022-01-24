Качество данных 2022

Дата проведения:
16.02.2022
Место проведения:
Платно
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«Качество данных» - единственная в России конференция, полностью посвященная стратегии и практике обеспечения качества данных, гарантирующего высокий уровень бизнес-решений, сервисов и процессов.
- Как сформировать стратегию управления качеством данных?
- Где найти эффективные инструменты очистки данных?
- Как консолидировать корпоративные данные, устранить дублирование и неопределенность, контролировать происхождение и зависимости данных?
- Как измерить качество данных?
- Как внедрить и наладить промышленную эксплуатацию системы управления качеством данных: от корпораций до малого бизнеса?
Найти ответы на эти и другие вопросы слушатели смогут вместе с представителями организаций, хорошо известных своей экспертизой в управлении данными. Среди них:
- «Роскосмос» – о рисках ошибок в данных и методиках оценки качества;
- «Сбер» – о консолидации данных: очистка, преобразование и обогащение;
- Счетная палата РФ – о качестве данных и культуре работы с ними;
- «Леруа Мерлен», Tele2, «Балтика» и др. – об опыте внедрения процессов управления качеством данных.
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