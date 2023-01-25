Дата проведения:
Место проведения:
14-15 февраля 2023 года состоится онлайн-конференция «FINTECH&BANKING», ориентированная на представителей банков, финансовых и ИТ-компаний, стремящихся повысить эффективность производственных и бизнес-процессов с помощью цифры.
Онлайн-конференция «FINTECH&BANKING» посвящена изучению передовых финансовых технологий и вопросов цифровой трансформации бизнеса в эпоху санкций и глобальных перемен. Программа позволит изучить перспективные подходы к созданию нового качества платежных услуг и цифровой стратегии для мотивации и удержания клиентов; актуализировать знания о передовых финансовых технологиях, выявить наиболее перспективные инновационные решения, отвечающие потребностям финансового сектора.
В рамках конференции эксперты поделятся лучшим практическим опытом, в том числе опытом прозрачной миграции на отечественные продукты, обсудят вопросы обеспечения кибербезопасности в цифровой среде, а также открывающиеся возможности и перспективы развития в условиях санкций.
Онлайн-платформа – это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о наиболее актуальных трендах цифровой трансформации бизнеса, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения прибыльности, эффективности, безопасности в процессе перехода к цифровым корпорациям.
Цели мероприятия: изучение передовых финансовых технологий и вопросов цифровой трансформации финансового сектора, последних проблем, возможностей и инноваций в цифровизации финансового сектора, а также будущее развитие отрасти в контексте стремительно развивающихся технологий.
50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на все вопросы
100+ цифровых решений в арсенале партнеров нашего мероприятия
1000+ участников регистрируются для онлайн участия на каждое событие
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
- Тренды в цифровой трансформации и антикризисное мышление
- Импортозамещение
- Цифровой банк и цифровой профиль
- Интеллектуальная автоматизация бизнес-процессов
- Цифровые платформы
- Цифровизация финансовых сервисов
- Платежные сервисы
- СБП
- Большие данные и эволюция искусственного интеллекта
- Customer Journey: трансформация клиентского пути
- Биометрическая идентификация
- Кибербезопасность и защита персональных данных
- Маркетплейсы и банковские экосистемы.
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПОЗВОЛИТ:
- актуализировать знания о передовых решениях и технологиях, выявить наиболее перспективные инновационных решения, отвечающие потребностям бизнеса.
- узнать об открывающихся возможностях и перспективах развития в условиях санкций.
- получить информацию об инструментариях прозрачной миграции на отечественные продукты: ПО, платформы, облачные сервисы и т.д.
- изучить опыт российских лидеров, а также познакомиться с передовыми технологическими решениями от ведущих вендоров;
- рассмотреть наиболее эффективные инструменты и технологические решения для цифровизации бизнес процессов;
- изучить лучшие практики интеграции инноваций в бизнес для повышения эффективности операций;
- увидеть новые возможности и потенциал трансформации организационной структуры и бизнес-моделей.
Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.
Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия.
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