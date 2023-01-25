14-15 февраля 2023 года состоится онлайн-конференция «FINTECH&BANKING», ориентированная на представителей банков, финансовых и ИТ-компаний, стремящихся повысить эффективность производственных и бизнес-процессов с помощью цифры.

Онлайн-конференция «FINTECH&BANKING» посвящена изучению передовых финансовых технологий и вопросов цифровой трансформации бизнеса в эпоху санкций и глобальных перемен. Программа позволит изучить перспективные подходы к созданию нового качества платежных услуг и цифровой стратегии для мотивации и удержания клиентов; актуализировать знания о передовых финансовых технологиях, выявить наиболее перспективные инновационные решения, отвечающие потребностям финансового сектора.

В рамках конференции эксперты поделятся лучшим практическим опытом, в том числе опытом прозрачной миграции на отечественные продукты, обсудят вопросы обеспечения кибербезопасности в цифровой среде, а также открывающиеся возможности и перспективы развития в условиях санкций.

Онлайн-платформа – это уникальная возможность встретиться с лидерами рынка и узнать о наиболее актуальных трендах цифровой трансформации бизнеса, успешных стратегиях, последних кейсах и лучших инструментах для повышения прибыльности, эффективности, безопасности в процессе перехода к цифровым корпорациям.

Цели мероприятия: изучение передовых финансовых технологий и вопросов цифровой трансформации финансового сектора, последних проблем, возможностей и инноваций в цифровизации финансового сектора, а также будущее развитие отрасти в контексте стремительно развивающихся технологий.

50+ спикеров поделятся своим опытом и ответят на все вопросы

100+ цифровых решений в арсенале партнеров нашего мероприятия

1000+ участников регистрируются для онлайн участия на каждое событие

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:

Тренды в цифровой трансформации и антикризисное мышление

Импортозамещение

Цифровой банк и цифровой профиль

Интеллектуальная автоматизация бизнес-процессов

Цифровые платформы

Цифровизация финансовых сервисов

Платежные сервисы

СБП

Большие данные и эволюция искусственного интеллекта

Customer Journey: трансформация клиентского пути

Биометрическая идентификация

Кибербезопасность и защита персональных данных

Маркетплейсы и банковские экосистемы.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ ПОЗВОЛИТ:

актуализировать знания о передовых решениях и технологиях, выявить наиболее перспективные инновационных решения, отвечающие потребностям бизнеса.

узнать об открывающихся возможностях и перспективах развития в условиях санкций.

получить информацию об инструментариях прозрачной миграции на отечественные продукты: ПО, платформы, облачные сервисы и т.д.

изучить опыт российских лидеров, а также познакомиться с передовыми технологическими решениями от ведущих вендоров;

рассмотреть наиболее эффективные инструменты и технологические решения для цифровизации бизнес процессов;

изучить лучшие практики интеграции инноваций в бизнес для повышения эффективности операций;

увидеть новые возможности и потенциал трансформации организационной структуры и бизнес-моделей.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.

Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия.