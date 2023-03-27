Конференция iConText Group «Brand Drift»

Какую роль маркетинг и HR играют в построении сильного бренда? Что важнее: внешние или внутренние коммуникации? Как эффективно продвигать компанию работодателя на рынке?

Ответы на эти и другие вопросы получите на конференции iConText Group — Brand Drift, которая состоится 13 апреля в рамках проекта Mind Hub.

Что вас ждет:

— Презентация авторского исследования iConText Group «Бренд компании глазами руководителя и сотрудника»;

— Живые выступления спикеров известных компаний: «Билайн», «Ростелеком», «Медиалогия», Inventive Retail Group и других;

— Цифры, факты и актуальные кейсы;

— Нетворкинг и полезные знакомства;

— Панельная дискуссия: обмен идеями и мнениями.



Мероприятие пройдёт в офлайн-формате и соберет лучших HR-профессионалов, экспертов в маркетинге и PR, а также топ-менеджеров ведущих компаний России, заинтересованных в создании, развитии бренда и построении эффективной коммуникативной стратегии.

Ну что, подрифтуем? Регистрируйтесь: https://clck.ru/33mWGg