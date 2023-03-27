GameDev CityFest 2023

Дата проведения: 

08.04.2023

Место проведения: 

Платно

GameDev CityFest это:

  • Один день с ультраполезными докладами от представителей крупнейших игровых компаний Сибири, приглашенных спикеров, круглые столы с экспертами, и открытые дискуссии открытые для каждого!
  • Разнообразные indoor активности, расширенная зона Showcases
  • Выделенная зона со стендами спонсоров
  • Отпадная вечеринка

Студент, мечтающий работать в игровой индустрии! Добро пожаловать на ярмарку вакансий!

Инди разработчик? Покажи свой проект на шоукейсе и найди издателя!

Настоящий профессионал? Поделись опытом перед всей сибирской индустрией!

 

Специалист в поисках предложения? Знакомься с топами индустрии и получи отличный оффер!

Топ-менеджер успешной компании? Обрети надежных партнеров и открой новые возможности!

Издатель или инвестор? Тебя ждут десятки перспективных проектов!

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