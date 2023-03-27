GameDev CityFest 2023

Дата проведения:
08.04.2023
Место проведения:
Платно
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GameDev CityFest это:
- Один день с ультраполезными докладами от представителей крупнейших игровых компаний Сибири, приглашенных спикеров, круглые столы с экспертами, и открытые дискуссии открытые для каждого!
- Разнообразные indoor активности, расширенная зона Showcases
- Выделенная зона со стендами спонсоров
- Отпадная вечеринка
Студент, мечтающий работать в игровой индустрии! Добро пожаловать на ярмарку вакансий!
Инди разработчик? Покажи свой проект на шоукейсе и найди издателя!
Настоящий профессионал? Поделись опытом перед всей сибирской индустрией!
Специалист в поисках предложения? Знакомься с топами индустрии и получи отличный оффер!
Топ-менеджер успешной компании? Обрети надежных партнеров и открой новые возможности!
Издатель или инвестор? Тебя ждут десятки перспективных проектов!
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