GameDev CityFest 2023

GameDev CityFest это:

Один день с ультраполезными докладами от представителей крупнейших игровых компаний Сибири, приглашенных спикеров, круглые столы с экспертами, и открытые дискуссии открытые для каждого!

Разнообразные indoor активности, расширенная зона Showcases

Выделенная зона со стендами спонсоров

Отпадная вечеринка

Студент, мечтающий работать в игровой индустрии! Добро пожаловать на ярмарку вакансий!

Инди разработчик? Покажи свой проект на шоукейсе и найди издателя!

Настоящий профессионал? Поделись опытом перед всей сибирской индустрией!

Специалист в поисках предложения? Знакомься с топами индустрии и получи отличный оффер!

Топ-менеджер успешной компании? Обрети надежных партнеров и открой новые возможности!

Издатель или инвестор? Тебя ждут десятки перспективных проектов!