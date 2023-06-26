15 сентября в Москве пройдет ежегодная конференция по кроссплатформенной разработке и трендам IT – CrossConf 2023.

CrossConf — крупное событие о кроссплатформенной мобильной разработке. Собираем экспертов ведущих компаний рынка обсудить самые горячие вопросы о Flutter. Также подбираем состав спикеров по искусственному интеллекту, продуктовой разработке, дизайну и HR.

Что будет на CrossConf

Mobile Crossplatform

Опыт ведущих компаний, отладка, тестирование, безопасность мобильных приложений, кейсы лидеров рынка, перспективы развития направлений

Flutter

Обсуждение кейсов на Flutter от лидеров рынка. Векторы развития фреймворка, новые функции и инструменты, вопросы безопасности

Product&Design

Как продакты и дизайнеры могут упростить жизнь разработчикам, подходы к дизайн-системам, тестированию продуктовых гипотез

Тренды: AI&инструменты

AI-решения, сomputer vision, как построить CI/CD, перенос моделей на мобильные устройства, трендовые архитектуры нейронных сетей.

Management&Teamlead

Актуальные технологии управления IT-проектами, эффективные методики командной работы, адаптивность лидера как секретный ингредиент.