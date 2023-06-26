Дата проведения:
с 18.09.2023 по 22.09.2023
Место проведения:
Платно
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С 18 по 22 сентября 2023 г. в Санкт-петербурге пройдет Российская неделя роботизации 2023 – комплекс конгрессно-выставочных мероприятий в сфере роботизации, который включает в себя Международный Форум Роботизации, в том числе тематическую робототехническую Выставку, конференции с участием ведущих специалистов отрасли, а также студенческие соревнования Robotics Skills, семинары, мастер-классы, роботизированные представления и пр. РНР – это единственное в России мероприятие, посвященное всем аспектам роботизации. В России РНР проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2019 года.
В рамках Российской недели роботизации будут представлены основные тренды развития отечественной робототехнической индустрии
Эксперты отрасли обсудят следующие темы:
- Стратегические конкурентные преимущества роботизации производства
- Тренды и тенденции роботизации в разных отраслях промышленности
- Механизмы повышения качества работ и изделий
- С чего начинать процесс роботизации на предприятии
- Где искать надежных партнеров - поставщиков роботизированного и автоматизированного оборудования
- Как получить инвестиции в инновационный робототехнический проект
- Как быстро окупить инвестиции в модернизацию производственных линий и многое другое
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