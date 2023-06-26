С 18 по 22 сентября 2023 г. в Санкт-петербурге пройдет Российская неделя роботизации 2023 – комплекс конгрессно-выставочных мероприятий в сфере роботизации, который включает в себя Международный Форум Роботизации, в том числе тематическую робототехническую Выставку, конференции с участием ведущих специалистов отрасли, а также студенческие соревнования Robotics Skills, семинары, мастер-классы, роботизированные представления и пр. РНР – это единственное в России мероприятие, посвященное всем аспектам роботизации. В России РНР проходит в Санкт-Петербурге ежегодно с 2019 года.

В рамках Российской недели роботизации будут представлены основные тренды развития отечественной робототехнической индустрии

Эксперты отрасли обсудят следующие темы: