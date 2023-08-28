New Retail Forum 2023

7-8 сентября в московском Центре Международной Торговли пройдет юбилейный New Retail Forum – крупнейшая встреча лидеров российского ритейла.

230 спикеров — владельцев и руководителей ведущих ритейлеров, брендов, банков, IT, маркетинговых и логистических компаний — обсудят растущие бизнес модели и форматы, варианты развития в условиях неопределенности 2023 года. Форум станет площадкой для встреч и переговоров с участием я более 6000 ритейл-профессионалов на выставке сервисов и решений для увеличения продаж свои разработки представят 150 компаний.

В двухдневной программе New Retail Forum участники смогут выбрать формат, полезный для их бизнеса: