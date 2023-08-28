New Retail Forum 2023

Дата проведения:
с 07.09.2023 по 08.09.2023
Место проведения:
Платно
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7-8 сентября в московском Центре Международной Торговли пройдет юбилейный New Retail Forum – крупнейшая встреча лидеров российского ритейла.
230 спикеров — владельцев и руководителей ведущих ритейлеров, брендов, банков, IT, маркетинговых и логистических компаний — обсудят растущие бизнес модели и форматы, варианты развития в условиях неопределенности 2023 года. Форум станет площадкой для встреч и переговоров с участием я более 6000 ритейл-профессионалов на выставке сервисов и решений для увеличения продаж свои разработки представят 150 компаний.
В двухдневной программе New Retail Forum участники смогут выбрать формат, полезный для их бизнеса:
- 5 отраслевых конференций: Fashion Tech Day, Omni Pharma, Косметика Online, Мебель и товары для дома, Omni FMCG, eGrocery
- 6 конференций для профильных специалистов: Retail-стратегии, HR и новые бизнес-модели, Логистический переворот, Маркетинг и новый клиентский путь, IT-инфраструктура и автоматизация бизнес-процессов, Клиентский сервис и коммуникация с покупателем
- 12 сессий для продавцов маркетплейсов
- Семинары и тренинги по операционным вопросам
- Специальная программа Hard Retail о редизайне офлайн магазинов и торговых центров
- Выставка 150 сервисов и решений для увеличения продаж
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