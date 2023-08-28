21 cентября 2023 г. в Старт Хабе на Красном Октябре пройдет 12-й форум Scoring Day — главное событие осени 2023 г. для профессионалов в области анализа данных и оценки кредитных рисков.

Основными темами форума Scoring Day 2023 будут передовые скоринговые разработки для риск-ориентированного маркетинга, построения стратегий выхода в новые клиентские ниши, работы с малым и средним бизнесом, а также использование AI-сервисов в скоринге, моделировании, стресс-тестировании.

В программе:

Как перейти от оценки риска по клиенту к поиску и привлечению клиентов с нужным профилем риска. Для тех, кто хотел бы уметь оценивать риск до первой коммуникации с клиентом и ловить нужных заёмщиков на готовые кредитные предложения в различных каналах.

Как выбрать наиболее выгодный сегмент клиентов и разработать стратегию захвата лидерства в новой кредитной нише. Для тех, кто отвечает за стратегическое планирование, разработку продуктов, стратегий привлечения и оценки клиентов — и хотел бы минимизировать сопутствующие риски.

Что сделать, чтобы занять место под солнцем в МСБ-сегменте, который за 3-5 лет вырастет в 5-10 раз. Для тех, кто отвечает в крупных и небольших банках за привлечение МСБ-клиентов на кредитные продукты, разработку этих продуктов, оценку рисков и управление кредитным портфелем МСБ.

Как использовать ChatGPT, Bard и аналоги для решения привычных задач с неприлично хорошим результатом. Для ML- и DS-аналитиков, data-инженеров, их руководителей и топ-менеджеров небольших банков, которым требуется автоматизировать разработку, мониторинг и валидацию моделей с минимальными затратами.

В числе спикеров — член правления ВТБ Максим Кондратенко, старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин и вице-президент ПСБ Марат Муллагалиев, исполнительный директор Сбера по исследованию данных, AI-лидер блока «Сеть продаж» Сергей Афанасьев, управляющий директор цифрового банка в Совкомбанке Ярослав Черешнев, директор Росбанка по цифровому привлечению Андрей Чесноков и ещё 20+ спикеров.