Форум Marketing Data Analytics состоится 28-29 сентября 2023 года в Москве.

Современный маркетинг невозможно представить без работы с данными. Проанализировать рынок, таргетировать коммуникацию, оценить эффективность взаимодействия, скорректировать и персонализировать предложение наилучшим образом – все это невозможно без кропотливого сбора и анализа данных.

28-29 сентября профессионалы сферы маркетинга вновь соберутся на III Всероссийском форуме Marketing Data Analytics 2023 для обмена опытом и всестороннего обсуждения передовых практик, применяемым сегодня бизнесом в России. Это форум не про сбор и анализ данных вообще — это форум именно для директоров по маркетингу. Участники на реальных примерах разберут, какие подходы и инструменты помогают лидерам экономить ресурсы и достигать лучших результатов.