IT Government Day состоится 3 октября 2023 года в Москве.

Безусловно, одно из главных проявлений цифровизации экономики страны – использование ИТ для повышения эффективности госуправления и радикального улучшения обслуживания госорганами граждан и бизнеса. Традиционно эти вопросы обсуждаются на специализированной конференции TAdviser "IT GOVERNMENT DAY 2023", которая состоится 3 октября в Москве.

Традиционно эта конференция собирает представителей госструктур, компаний из госсектора, а также поставщиков ИТ-продуктов, решений и услуг, которые обсуждают актуальные вопросы информатизации госсектора. На очередной конференции предполагается рассмотреть следующий круг вопросов:

Цифровое государство: опыт информатизации различных отраслей экономики и цифрового управления в последние годы. Вызовы текущего момента, их влияние на стратегию и тактику госинформатизации.

Опыт импортозамещения и перехода к стратегии импортонезависимости в 2022-2023 гг. Поддержка отрасли ИТ со стороны государства с целью создания суверенного ИТ-рынка, не зависящего от токсичных зарубежных «партнеров».

Обеспечение безопасности государственных ИТ-ресурсов и систем в условиях резкого усиления кибератак. Безопасность объектов КИИ: требования государства, решения российских вендоров, опыт успешных внедрений. Решения ИБ новых поколений: квантовые сети, квантовое шифрование и т.д.

ЦОДы и облачные структуры для госинформатизации.

Отраслевые программы цифровой трансформации: программы, проекты и достижения, результаты, которыми пользуется бизнес и граждане. Эффективность программ отраслевой информатизации.

Архитектура и современные методы построения отраслевых информационных систем. Возможности тиражирования лучших практик.

Большие данные большой страны: совершенствование методов и подходов к хранению данных в отраслевых и федеральных ГИС. Развитие законодательства в области персональных данных граждан и соответствующих compliance-решений. Обезличивание данных в целях обучения больших нейросетевых моделей.

Консолидация данных и ИТ-системы поддержки принятия решений на различных уровнях госвласти. Высокопроизводительные ИТ-решения для обработки больших объемов данных и больших социально-экономических моделей. Аналитические решения органов государственной власти: предложения вендоров, проекты внедрения, результаты внедрения.

Умный город, умный регион, умная страна: методы создания, программное обеспечение, особенности проектов внедрения, возможности тиражирования.

Как обычно, конференция TAdviser "IT GOVERNMENT DAY 2023" станет площадкой для встречи и плодотворного разговора российских органов государственной власти и отечественных поставщиков ИТ-решений и услуг. Регистрируйтесь для участия в конференции и будьте в курсе самых актуальных вопросов и тенденций госинформатизации.