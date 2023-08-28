Banks IT Day 2023

Форум Banks IT Day состоится 4 октября 2023 года.

Российские банки – передовая отрасль экономики РФ в плане информатизации. Они в числе первых воспринимают самые передовые технологические тенденции и воплощают их в своих информационных системах. О том, какие актуальные вопросы цифровизации волнуют сегодня финансовую отрасль страны, и каким образом учреждения отрасли ищут достойные ответы на эти вопросы, пойдет речь на конференции TAdviser BANKS IT DAY, которая состоится 4 октября 2023.

Для обсуждения участников предлагается следующий круг вопросов: