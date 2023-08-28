Banks IT Day 2023

Дата проведения:
04.10.2023
Место проведения:
Платно
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Форум Banks IT Day состоится 4 октября 2023 года.
Российские банки – передовая отрасль экономики РФ в плане информатизации. Они в числе первых воспринимают самые передовые технологические тенденции и воплощают их в своих информационных системах. О том, какие актуальные вопросы цифровизации волнуют сегодня финансовую отрасль страны, и каким образом учреждения отрасли ищут достойные ответы на эти вопросы, пойдет речь на конференции TAdviser BANKS IT DAY, которая состоится 4 октября 2023.
Для обсуждения участников предлагается следующий круг вопросов:
- Новая финансовая реальность: цифровой рубль, новые виды трансграничных расчетов, меняющиеся бизнес-модели в условиях геополитических сдвигов. Факторы, влияющие на цифровизацию российской финансовой отрасли: импортозамещение и не только.
- Отечественный стек системного и прикладного ПО для банков. Новые ИТ-инструменты для финансовой отрасли. Блокчейн в банковских системах.
- Импортозамещение банковского оборудования (банкоматы и ПО банкоматов) и высокопроизводительных банковских решений: продукты, решения, успешные проекты.
- Облачные решения для ИТ-систем российских банков: безопасность, производительность, масштабируемость. Миграция в безопасную облачную среду.
- «Банк в смартфоне»: все банковские операции – в удаленном цифровом режиме. Вопросы идентификации личности удаленного клиента, подтверждения согласия на обработку персональных данных, предоставление юридически значимых документов в электронном виде и т.д.
- Биометрические методы идентификация личности посетителя банка. Борьба с дипфейками.
- Передовые скоринговые системы. Обеспечение качества данных, получаемых из внешних источников. Агрегирование и обогащение данных. Создание эффективного кредитного конвейера: ИТ-решения, источники данных, точность скоринга.
- Современные корпоративные хранилища данных для банковских структур. Решения Data Governance для банковских организаций. Возможности тиражирования лучших практик.
- Современный банк: большие данные и большие модели. Эффективная команда датасайентистов. Проблемы поддержки качества данных для больших моделей. ModelOps. Примеры практических решений.
- Автоматизация функций compliance для российских банков.
- Аналитические системы для банков: OLAP+ OLTP, предсказательная и предписывающая аналитика.
- Актуальные вопросы обработки персональных данных граждан в финансовых учреждениях. Хищения персональных данных и методы борьбы с ними.
- Информационная безопасность банков. Защита сетевого периметра от внешних киберугроз. Выявление злонамеренных инсайдеров среди сотрудников.
- Расследования инцидентов ИБ: как можно ближе к реальному времени. Методы, варианты реализаций, успешные проекты.
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