Joker 2023 — крупнейшая в России Java-конференция для опытных разработчиков. Организатор — JUG Ru Group.

Конференция будет идти четыре дня: 9–10 октября в онлайне и 13–14 октября в офлайне с возможностью подключиться онлайн.

Joker проходит с 2013 года. Это одна из крупнейших и старейших конференций по Java-разработке. Здесь можно и узнать практическую информацию об использовании Spring Boot, и разобраться, как JVM работает «под капотом»

В программе доклады про архитектуру, фреймворки, языки, эксплуатацию, VM и Runtime.

Кроме докладов на конференции будут воркшопы, мастер-классы, интервью и круглые столы от спикеров из различных компаний. Например, в прошлом году выступали представители Сбера, VK, Тинькофф, Альфа-Банка, МФТИ, Huawei и других компаний.

Программа Joker 2023 постоянно пополняется.Подробности и билеты — уже на сайте.