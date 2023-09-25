Heisenbug 2023 Autumn — крупнейшая в России конференция по тестированию не только для тестировщиков. Организатор — JUG Ru Group.

Конференция будет идти четыре дня: 10–11 октября в онлайне и 15–16 октября в офлайне с возможностью подключиться онлайн.

На Heisenbug тестирование ПО обсуждают специалисты разных профилей: QA-инженеры, разработчики, тимлиды, директора по качеству. Конференция больше ориентирована на технологии, чем на процессы или методологии.

В программе доклады про нагрузочное тестирование, инструменты, UI, тестирование мобильных приложений, безопасность, AI и автоматизацию в тестировании, best practices и тестирование в области больших данных.

Кроме докладов на конференции будут воркшопы, мастер-классы, интервью и круглые столы от спикеров из различных компаний. Например, в прошлом году выступали представители VK, Тинькофф, Лаборатории Касперского, Ozon Fintech, Сбера, Авито и других компаний.

Программа Heisenbug 2023 Autumn постоянно пополняется. Подробности и билеты — уже на сайте.