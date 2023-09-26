FrontendConf 2023

Дата проведения:
с 02.10.2023 по 03.10.2023
Место проведения:
Платно
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Самая масштабная офлайн-конференция по фронтенду в России.
Почему это нельзя пропустить?
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50+ докладчиков, которых мы лично отобрали.
Среди которых точно будет много интересного.
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700++ участников и все из IT-сообщества.
И все интересуются тем же, хорошая база для новых знакомств.
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2 дня и 4 плотных потока докладов и мастер-классов.
Вы не просто слушаете — вы обсуждаете, оспариваете, соглашаетесь, задаёте вопросы.
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