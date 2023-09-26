FrontendConf 2023

Дата проведения: 

с 02.10.2023 по 03.10.2023

Место проведения: 

Платно

Самая масштабная офлайн-конференция по фронтенду в России.

Почему это нельзя пропустить?

  • 50+ докладчиков, которых мы лично отобрали.

    Среди которых точно будет много интересного.

  • 700++ участников и все из IT-сообщества.

    И все интересуются тем же, хорошая база для новых знакомств.

  • 2 дня и 4 плотных потока докладов и мастер-классов.

    Вы не просто слушаете — вы обсуждаете, оспариваете, соглашаетесь, задаёте вопросы.

 

 
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