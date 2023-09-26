ArchDays — конференция по архитектуре IT-решений

Дата проведения: 

27.10.2023

Место проведения: 

Платно

Цель конференции — распространение имеющихся и создание новых знаний о микросервисах и эволюционной архитектуре. Мы решили пойти дальше принятого формата и в дополнение к докладам, преследующим своей целью распространение знаний, попытаться найти решения еще не решенных проблем в архитектуре.

В программе — около 35 выступлений (доклады и воркшопы), идущих параллельно в 5 залах.

Основные тематики конференции:

1. Процессы проектирования
2. Инструменты проектирования
3. Практики проектирования
4. Обучение архитектуре
5. Собственная разработка

Конференция пройдет в Москве + онлайн-трансляция. 

 

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