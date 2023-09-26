Финтех 2023

VII конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех», организованная деловым изданием «Ведомости», пройдет в Москве 18 октября 2023 г.

Мероприятие ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка. На конференции выступают лидеры мнений, руководители крупнейших компаний отрасли, а также ключевые ньюсмейкеры.

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