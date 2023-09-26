Финтех 2023

Дата проведения:
18.10.2023
Место проведения:
Платно
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VII конференция о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех», организованная деловым изданием «Ведомости», пройдет в Москве 18 октября 2023 г.
Мероприятие ежегодно объединяет представителей власти, крупного и среднего бизнеса, а также финтех-компаний для совместного обсуждения инициатив и проектов по развитию цифрового финансового рынка. На конференции выступают лидеры мнений, руководители крупнейших компаний отрасли, а также ключевые ньюсмейкеры.
В фокусе обсуждения
- Что произошло за год? Сохранились ли темпы развития российского финтеха, который всегда считался передовым?
- Искусственный интеллект в финансах: к чему все идет? Актуальные барьеры и риски использования технологий искусственного интеллекта.
- Цифровые активы: как развивать рынок и не превратить его в «дикий запад»?
- Границы кибербезопасности: есть ли они? Как обеспечить операционную надежность? Застраховано – значит защищено?
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